İzmir Büyükşehir’den şartlı burs desteği

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 10 bin üniversite öğrencine aylık 500'er lira olmak üzere yılda toplam 4 bin liralık öğretim yardımı yapılacağını duyurdu. Burs desteği için başvuru şartları arasında 'Öğrencinin ailesinin İzmir'de ikamet ediyor olması' ise farklı yorumlara yol açtı. Kimileri, 'Öğrencinin İzmir'de okuması niye yeterli değil?' diye tepki gösterirken, kimileri de bunu üniversite öğrencilerine destek için değil, çocuk okutan İzmirli seçmene yönelik atılan bir adım olarak gördüklerini söyledi.

İKAMETGAH İZMİR OLMALI

Soyer, 2022-2023 öğretim yılında ailesi İzmir'de ikamet eden ve desteklenmesi gereken 10 bin üniversite öğrencisine toplam 40 milyon liralık destek sağlanacağını açıkladı. Büyükşehir Belediyesi de 30 bin başvuru içinden 10 bin öğrenciye ilk ödemenin Aralık ayında yapılacağını, 8 ayda toplam öğrenci başına geri ödemesiz 4 bin liralık öğretim yardımı yapılacağını ifade etti. Başvuru koşulları arasında yer alan 'Öğrencinin ailesinin İzmir'de ikamet ediyor olması' şeklindeki şart ise tepkileri beraberinde getirdi. Başkan Aziz Kocaoğlu döneminde bu şartın 'İzmir'de okuyan veya ailesi İzmir'de ikamet edip, başka kentte okuyan ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrenciler' şeklinde olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, Soyer'e olan tepkilerini sosyal medya hesaplarında dile getirdi.

İSTANBUL ÖRNEĞİ VAR

Sosyal medya kullanıcıları ailesi İzmir'de ikamet etmeyen öğrenciler için İzmir'de öğrenim görmenin daha zor olduğunu, aileleri ile birlikte kentte ikamet etme zorunluluğunun çok saçma olduğu ifade etti. Bazıları 'Zaten ben çocuğumun yanında olsam bursa da yurda da ihtiyacı olmaz' derken, bazıları da, 'Aileniz belediye seçimlerinde Tunç Soyer'e oy atamayacağı için şartlar böyle', 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'da okuyanlara verirken siz ailesi İzmir'de olana veriyorsunuz" şeklinde birçok tepki gösterdi.

ISTE O TEPKILER:

BRZN_UCR: "Ailesi İzmir'de olmayan diskalifiye ediliyor sebep oy. Sonuç başkanlık, yazık yazık 35 kez yazık"

MUHAMMED Hüseyin: "Ailem İzmir'de yaşasa ihtiyacım olmaz zaten ikametgahı burda olmayan ne yapsın?"

SÜHEYB Cebeci: "İzmirli olarak, 'Ailesi İzmir'de yaşamak' koşulu ile olması bu eğitim desteğini tamamen oy amaçlı hale getirmiş. Aylık 333 lira bir öğrencinin aylık yol ücretini bile karşılayamazken çok saçma olmuş"

SLYMNGR: "Yıllık 4 bin deyince çok gözüküyor de mi, aylık 333 lira nasıl ama süper de mi, tebrikler"

DRAGON: "Şartları okuyunca sanki burs ebeveynlere veriliyor. Üniversiteliler yetişkin bireylerdir. Bi bitmedi şu gelenekselci aile anlayışınız"

MUSKA: "Ailenin ikametgahı burada olmadığı için belediye seçimlerinde Tunç başkan için oy kullanamayacak.

Yani maalesef herşey oy için"

KEEPCHİLLİNGG: "Ailem neden İzmir'de ikamet etmek zorunda çok saçma"

SERİFREİİS: "Başvuruyu yaptık ama aradılar belediye çalışanı değilsen onaylamıyorlar. Boşuna yapmayın"

İPEKGVNCM: "Öğrencinin ailesinin İzmir'de ikamet etmesi gerekiyor burstan yararlanması için bursa ailesinden uzakta olan öğrencinin daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum başkanım"

SİNEMAKCAMS: "Ailesi İzmir'de ikamet etmeyen öğrenciler için İzmir'de okumak çok daha zor.

Bunu neden kimse düşünmemiş?"

METİN BURMALI