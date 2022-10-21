Adnan Kahveci Caddesi kesintisiz ulaşıma açılıyor

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Adnan Kahveci Caddesi'ni kesintisiz ulaşıma açmak için Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'a yaptıkları çağrının hızlı bir şekilde karşılık bulduğunu belirterek, "Çağrımız üzerine, 18 Ekim'de başvuruyu yapan Buca Belediyesi'ne İller Bankası'ndan gerekli izin verilmiştir. Buca Cezaevi'nin yıkılmasının ardından, Bakanlığımızın hazırladığı planda yer aldığı şekliyle, Adnan Kahveci Caddesi'ni kesintisiz ulaşıma açıyoruz" dedi. Kaya, ayrıca, alan içerisinde bir bölge de geçici olarak Buca Belediyesi'ne açık pazar yeri olarak tahsis edileceğini açıkladı.

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