  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Adnan Kahveci Caddesi kesintisiz ulaşıma açılıyor

Adnan Kahveci Caddesi kesintisiz ulaşıma açılıyor

21.10.2022

Adnan Kahveci Caddesi kesintisiz ulaşıma açılıyor
AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Adnan Kahveci Caddesi'ni kesintisiz ulaşıma açmak için Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'a yaptıkları çağrının hızlı bir şekilde karşılık bulduğunu belirterek, "Çağrımız üzerine, 18 Ekim'de başvuruyu yapan Buca Belediyesi'ne İller Bankası'ndan gerekli izin verilmiştir. Buca Cezaevi'nin yıkılmasının ardından, Bakanlığımızın hazırladığı planda yer aldığı şekliyle, Adnan Kahveci Caddesi'ni kesintisiz ulaşıma açıyoruz" dedi. Kaya, ayrıca, alan içerisinde bir bölge de geçici olarak Buca Belediyesi'ne açık pazar yeri olarak tahsis edileceğini açıkladı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA