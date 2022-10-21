İzmir ve Manisa’daki 5 arıtma tesisine milyonluk ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, "Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı" kapsamında 17 Ekim'den bu yana İzmir ve Manisa'da izleme ve denetim çalışmaları gerçekleştiriyor.

Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde gazetecilere, bu yıl yapılan denetimlerde, 3 bin 743 tesise yaklaşık 420 milyon liralık para ceza uygulandığını, 313 işletmenin de faaliyetten men edildiğini söyledi.

Bakanlığın programı kapsamında İzmir ve Manisa sınırlarındaki evsel ve endüstriyel atık su kaynaklarına yönelik izleme ve denetim faaliyeti gerçekleştirdiklerini anlatan Akgün, şöyle devam etti:

"Bu hafta bu bölgede yaptığımız çalışma; Manisa ve İzmir illerinde atık su kaynaklarının, çevre mevzuatındaki standart değerlere uygun olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığının kontrol edilmesi amacıyla yapılıyor. Yapmış olduğumuz denetimlerde 4 organize sanayi bölgesi ve bir belediye atık su arıtma tesisinin mevzuata aykırı olarak işletildiğini tespit ettik. Yaklaşık 2 milyon lira civarında idari para cezası uygulayacağız ve denetimlerimize bölgede devam edeceğiz."

ÇİĞLİ'DEKİ ARITMA TESİSİNİN DURUMU

Bir gazetecinin, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (İZSU) bağlı kentteki en büyük arıtma tesisi olan Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'ne ilişkin sorusu üzerine Akgün, bu yılın mart ve temmuz aylarında yapılan denetimlerde tesise 650 bin lira para cezası uyguladıklarını belirtti.

Sürekli İzleme Merkezi'nden gelen bildirim üzerine dün tesisi yeniden denetlediklerini aktaran Akgün, şunları kaydetti:

"Denetim sırasında arıtma tesisinden Körfez'e deşarj edilen atık sulardan numune aldık ve bir kez daha deşarj şartlarının maalesef sağlanmadığını ve tesisten mevzuatta verilen standartların üzerinde kirliliğe sahip atık su deşarj edildiğini tespit ettik. Bu tespite istinaden de 394 bin lira para cezası uygulayacağız."

"ARITMA ÇAMURUNDAN DA NUMUNE ALINIYOR"

Arıtma tesislerinde oluşan çamurların lisanslı bertaraf tesislerine gönderilmesi veya mevzuata uygun şekilde tesiste depolanması gerektiğini aktaran Akgün, şöyle konuştu:

"Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nde arıtma çamurlarının Temmuz 2022'ye kadar gerekli lisanslar alınmadan, gerekli çevresel tedbirler alınmadan depolandığını tespit ettik. Bir taraftan şu anda bir ekibimiz de orada bu arıtma çamurundan numuneler alıyor. Numunelerin mevzuata göre değerlendirilmesi sonucunda 'tehlikeli' özelliği gösterip göstermediğinin kontrolü yapılacak. Nihayetinde mevzuata aykırı olarak depolanan bu atıklarla ilgili de Çevre Kanunu kapsamında ayrıca bir idari işlem tesis edilecek. Biz tüm Türkiye'de olduğu gibi çevre kirliliğine hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz ve etkin bir şekilde denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Onu bunu bırak Çiğli arıtmasını denetime aç!