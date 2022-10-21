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Haberler İzmir İzmir'de 1085 parça tarihi eser ele geçirildi

İzmir'de 1085 parça tarihi eser ele geçirildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda 1085 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

AA

21.10.2022, 10:26

İzmir’de 1085 parça tarihi eser ele geçirildi

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli C.K'nin evine operasyon düzenledi.

İkametteki aramalarda Arkaik, Helenistik, Roma, İslami ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 1020 sikke, 19 yüzük ve yüzük parçası, 8 ok ucu, 8 dişçi aleti, 2 küçük kap, 25 obje,1 metal mühür, 1 haç şeklinde metal obje, 1 insan yüzü tasvirli taştan yapılmış kırık heykel parçası olmak üzere 1085 parça tarihi eser bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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