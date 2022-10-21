  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de 'hurdacı' dehşeti: 3 çocuğa saldırıp, darbetti

İzmir'de 'hurdacı' dehşeti: 3 çocuğa saldırıp, darbetti

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen akılalmaz olayda hurdacılık yapan Murat E. içtiği biranın şişesini aldığını iddia ettiği 3 çocuğa saldırıp darbetti. Murat E., polisteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla ertesi gün serbest bırakıldı.

DHA

21.10.2022, 12:29 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022, 12:52

İzmir’de ’hurdacı’ dehşeti: 3 çocuğa saldırıp, darbetti

Sokakta yaşadığı ve hurda kağıt toplayarak geçimini sağladığı öğrenilen Murat E., 16 Ekim'de, Turabiye Mahallesi'ndeki otoparkta 1'i ilkokul, diğer 2'si ise ortaokul öğrencisi olan 3 çocuğa, saldırıp, darbetti.

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde çocukların korkup, ağladıkları ve bu sırada gelen bir kadının "Dur, vurma" diyerek Murat E.'ye engel olmaya çalıştığı görüldü. Çocukların aileleri, Murat E.'den şikayetçi oldu. Polis, şikayet üzerine Murat E.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Murat E., polisteki ifadesinde, olay günü çocukların içtiği biranın şişesini aldıklarını, buna sinirlenip, darbettiğini söyledi. Murat E., polisteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla ertesi gün serbest bırakıldı.

Namaz kılarken hayatını kaybetti! İzmir'deki o anlar kamerada

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA