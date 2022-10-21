Otobüs bakımı yapan belediye çalışanı iş kazası geçirerek hayatını kaybetti

Olay bugün saat 11.00 sıralarında ESHOT'un Mersinli Mahallesi'nde bulunan otobüs garajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZELMAN kadrosunda görevli otobüs şoförü Barış İrcal (48), otobüsün yağ bakımı ile ilgileniyordu. Bu esnada İrcal'ın başı, sırada aracın aniden çökmesi sonucu aracın lastikleri ile aks arasında sıkıştı.





Çalışma arkadaşlarının çabası ile araç altından çıkartılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Barış İrcal'ın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen İrcal'ın ölümü, ailesini ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu.