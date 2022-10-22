İzmir elektrik kesintisi 22 Ekim Cumartesi

Bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştrıyor. İşte 22 Ekim cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
Bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştrıyor. İşte 22 Ekim cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
BAYINDIR
22.10.2022 10:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARIKBAŞI MAHALLESI TAMAMI İLE ARIKBAŞI FIDERINDEN ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLAR ETKILENECEKTIR.
BAYRAKLI
22.10.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜŞPALA MAHALLESİ,7008,7003,7011,7005,7007 SOKAKLAR VE CİVARI
BORNOVA
22.10.2022 09:00 09:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BİRLİK MAHALLESİ,SÜVARİ,ZAFER CADDELERİ,KÜÇÜK PARK,155,156,157,158,159,160,161,162,165,166, 169,170 SOKAKLAR VE CİVARI
22.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BİRLİK MAHALLESİ,SÜVARİ,ZAFER CADDELERİ,KÜÇÜKPARK,159,160,161,162,165, 166,169,170 SOKAKLAR VE CİVARI
22.10.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEMENLİK MAHALLESİ,7056/3-4-5-6-7-8-9 7064,7055/2-3-4-8,7039,7058,7060,7056 SOKAKLAR VE CİVARI
22.10.2022 15:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA MAHALLESİ,7086/1,7086 SOKAKLAR VE CİVARI
22.10.2022 16:45 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BİRLİK MAHALLESİ,SÜVARİ,ZAFER CADDELERİ,KÜÇÜK PARK,155,156,157,158,159,160,161,162,165,166, 169,170 SOKAKLAR VE CİVARI
BUCA
22.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIKULE MAHALLESİ,GAZETECİ İSMAİL SİVRİ BULV.,22/50,22/59,222/17,222/38, 222/37,222/39, 222/36,222/33 SOKAKLAR VE CİVARI
22.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKINCILAR MAHALLESİ,548,548/9,548/10,585/3 SOKAKLAR VE CİVARI
ÇEŞME
22.10.2022 10:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 16 EYLÜL MAHALLESI 3290, 3293, 3301, 3323/1, 3394, SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE CUMHURIYET MAHALLESI 4517,4519, 4521, 4522 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
FOÇA
22.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ FOÇA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ, ALİ YEĞEN, ATALAY, BENEL, DİNÇER, GÜNIŞIĞI,IŞIN, İZMİR, KARAGÖZ, KAYNAR, KIVANÇ, ŞİRİN SOKAKLAR VE CİVARLARI
GAZİEMİR
22.10.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEVGİ MAHALLESİ,MENDERES TALİ YOLU,901,906,907,908,909,918,957,957/1 SOKAKLAR VE CİVARI
22.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATIFBEY MAHALLESİ,72,11/1 SOKAKLAR VE CİVARI
GÜZELBAHÇE
22.10.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YELKİ,ÇAMLI,MUSTAFA KEMALPAŞA MAHALLELERİ
KARABAĞLAR
22.10.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMUT MAHALLESİ,ESKİ İZMİR CADDESİ,3784-3787-3788-3792-3793-3794-3795-3796-3825-3826-3827-3828 SOKAKLAR VE CİVARI
KARABURUN
22.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURUN MERKEZ DM - İSKELE FIDERI, MIGROS, ASYA OTEL, DENIZ LOJMANLARI, BAKSAT SITESI, GÖKÇE DENIZ SITESI, BÜYÜKKENT SITESI, AKVARYUM SITESI, BAKSAT SITESI, BELEDIYE GES, BELEDIYE, BODRUM MEVKII TAMAMAI, MERKEZ TAMAMI, KUYUCAK TAMAMI, LIMAN CAADESI, ASLANBURNU CADDESI, BURGAZ CADDESI, ALMAN KOYU TAMAMI, İSKELE MERKEZ TAMAMI, DOLUNGAZ MEVKII TAMAMI,
KEMALPAŞA
22.10.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ Y.SÜTCÜLER, BEŞPINAR, SPIL, AKALAN ALTI OVASI. ÇAMBEL ALTI OVASI, ANKARA ASFALTI VE CIVARLARI
22.10.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SÜTÇÜLER MAH. FABRIKALAR KÜMEEVLERI. CANSU SK. AKEVLER CD. SÜTÇÜLER KÜME YOLU. YAMAN. SPIL DAĞ YOLU VE CIVARLARI
MENDERES
22.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI MAH.
TORBALI
22.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAHALLESI MANDIRACILAR SITESI TAMAMI 164,160 SOKAKLAR KOYUNCU OĞLU VE MERT DEMIR FIRMALARI
22.10.2022 16:00 19:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARSLANLAR MH., ÇAYBAŞI MH., EĞERCI MH., ŞEHITLER MH., TAŞKESIK
MH., HAVUZBAŞI MH.
URLA
22.10.2022 08:30 09:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖZBEK, İÇMELER, TORASAN, ALTINTAŞ MAHALLELERINI BIR BÖLÜMÜDÜR
22.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İÇMELER MAHALLESI SOYDAŞLAR MEVKIIDIR
22.10.2022 16:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖZBEK, İÇMELER, TORASAN, ALTINTAŞ MAHALLELERINI BIR BÖLÜMÜDÜR