İzmir elektrik kesintisi 22 Ekim Cumartesi

BORNOVA

22.10.2022 09:00 09:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BİRLİK MAHALLESİ,SÜVARİ,ZAFER CADDELERİ,KÜÇÜK PARK,155,156,157,158,159,160,161,162,165,166, 169,170 SOKAKLAR VE CİVARI

22.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BİRLİK MAHALLESİ,SÜVARİ,ZAFER CADDELERİ,KÜÇÜKPARK,159,160,161,162,165, 166,169,170 SOKAKLAR VE CİVARI

22.10.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEMENLİK MAHALLESİ,7056/3-4-5-6-7-8-9 7064,7055/2-3-4-8,7039,7058,7060,7056 SOKAKLAR VE CİVARI

22.10.2022 15:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA MAHALLESİ,7086/1,7086 SOKAKLAR VE CİVARI

22.10.2022 16:45 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BİRLİK MAHALLESİ,SÜVARİ,ZAFER CADDELERİ,KÜÇÜK PARK,155,156,157,158,159,160,161,162,165,166, 169,170 SOKAKLAR VE CİVARI



BUCA

22.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIKULE MAHALLESİ,GAZETECİ İSMAİL SİVRİ BULV.,22/50,22/59,222/17,222/38, 222/37,222/39, 222/36,222/33 SOKAKLAR VE CİVARI

22.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKINCILAR MAHALLESİ,548,548/9,548/10,585/3 SOKAKLAR VE CİVARI

