İzmirli sendikacı Candan kürsüde yaşamını yitirdi

İzmir'de sendika camiasının tanınan isimlerinden olan ve bir dönem Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası'nın 6 No'lu Şube Başkanlığı görevini de yürüten Haşim Candan, Belediye-İş Sendikası tarafından düzenlenen başkanlar kurulu toplantısına davet üzerine Ankara'ya gitti. Toplantıda kürsüye gelen Candan, Belediye- İş Sendikası'nın verdiği mücadelenin önemini anlattığı sırada fenalaşarak yere yığıldı. Sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine Candan hastaneye kaldırılsa da hayata tutunamadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Ahmet Piriştina ve Aziz Kocaoğlu dönemlerinde danışmanlık kadrosunda görev yapan Candan'ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Candan'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Narlıdere Cemevi'nden kaldırılacak.

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