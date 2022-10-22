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Haberler İzmir Karadeniz üzerinden İzmir'e sevkiyat yapıyorlardı

Karadeniz üzerinden İzmir'e sevkiyat yapıyorlardı

İzmir polisi, Karadeniz illerinden İzmir’e silah getirerek bu silahları suç örgütlerine teslim eden kişilere yönelik operasyonun düğmesine bastı. Yaşanan kovalamacının ardından aracın gizli bölmelerinden onlarca silah çıktı, 2 kişi gözaltına alındı.

İHA

22.10.2022, 17:31

Karadeniz üzerinden İzmir’e sevkiyat yapıyorlardı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kente Karadeniz illeri üzerinden yasa dışı yollarla silah getirip, bu silahları suç örgütlerine teslim eden kişileri tespit etti. Harekete geçen ekipler, C.C. ve B.K. isimli şahıslara ve bu şahısların kullandığı iki araca yönelik operasyon düzenledi.



GİZLİ BÖLMELERDE ELE GEÇİRİLDİ: HOPARLÖRE GİZLEMİŞLER
Yaşanan kovalamacanın ardından şahıslar kullandıkları araçlarla Kemalpaşa'da yakalandı. Araçta yapılan aramalarda; 10 ruhsatsız tabanca, 76 metal tabanca gövdesi, 15 namlu, 14 tabanca sürgüsü, 15 şarjör, 30 kabze kapağı ve tabanca yapımında kullanılan diğer malzemeler ele geçirildi

Tabanca yapımında kullanılan parçaların gizli bölmelerde ve bass hoparlöründe ele geçirilmesi dikkat çekti. Şüpheliler, silah kaçakçılığı suçundan adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

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