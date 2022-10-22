Karadeniz üzerinden İzmir’e sevkiyat yapıyorlardı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kente Karadeniz illeri üzerinden yasa dışı yollarla silah getirip, bu silahları suç örgütlerine teslim eden kişileri tespit etti. Harekete geçen ekipler, C.C. ve B.K. isimli şahıslara ve bu şahısların kullandığı iki araca yönelik operasyon düzenledi.





GİZLİ BÖLMELERDE ELE GEÇİRİLDİ: HOPARLÖRE GİZLEMİŞLER

Yaşanan kovalamacanın ardından şahıslar kullandıkları araçlarla Kemalpaşa'da yakalandı. Araçta yapılan aramalarda; 10 ruhsatsız tabanca, 76 metal tabanca gövdesi, 15 namlu, 14 tabanca sürgüsü, 15 şarjör, 30 kabze kapağı ve tabanca yapımında kullanılan diğer malzemeler ele geçirildi

Tabanca yapımında kullanılan parçaların gizli bölmelerde ve bass hoparlöründe ele geçirilmesi dikkat çekti. Şüpheliler, silah kaçakçılığı suçundan adliyeye sevk edilerek tutuklandı.