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Haberler İzmir Kumarbazlar durmuyor! Mührü bozarak tekrar kumar oynattılar

Kumarbazlar durmuyor! Mührü bozarak tekrar kumar oynattılar

İzmir Bornova'da daha önceden mühürlenmiş umuma açık işletmelerin mührünün bozularak tekrar kumar oynatıldığına dair bilgi elde eden ekipler operasyon düzenledi. Toplam 186 şahıs kumar oynarken suçüstü yakalanırken 338 bin 334 TL idari para cezası uygulandı.

İHA

22.10.2022, 10:37

Kumarbazlar durmuyor! Mührü bozarak tekrar kumar oynattılar

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Bornova ilçesi Gökdere Beşyol Mahallesi'nde İ.A. ve G.A. isimli şahıslara ait daha önceden mühürlenmiş umuma açık işletmelerin mührünün bozularak tekrar kumar oynatıldığına dair bilgi elde edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda, Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, toplam 186 şahıs kumar oynarken suçüstü yakalandı. Kumar oynadığı tespit edilen şahıslara toplam 338 bin 334 TL idari para cezası uygulanırken, işletmeler tekrar mühürlenerek kumar oynamak için kullanılan 20 adet materyale el konuldu.

Şüpheli İ.A. ve G.A. hakkında "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" ve "Mühür Bozma" suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca yapılan kimlik sorgulamalarında işletme içerisinde bulunan 3 şahsın çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi. Şahıslar adli makamlara sevk edildi.

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