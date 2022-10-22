MHP’li Şahin’den İP’li Kırkpınar’a yanıt: Git ağabeyinden helallik al!

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, partide geçmişte il başkanlığı ve milletvekilliği yapan İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ın ağabeyi Yusuf Kırkpınar'ı ziyaret etmiş, bunun üzerine Hüsmen Kırkpınar da, ziyaretin fotoğraflarının eski olduğunu öne sürmüştü. Konuyla ilgili konuşan Şahin, iddialara sert bir cevap verdi.



"BÜYÜKLERİMİZİ ZİYARET ETTİK"

Veysel Şahin, programın yerinde ve gerçek zamanda yapıldığını ifade ederken "ziyaret eski" yorumuna tepki gösterdi. Şahin, "Yusuf Kırkpınar'ı evinde, yerinde ziyaret ettik. Ben ziyareti eşimle birlikte gerçekleştirdim. Yusuf ağabeyimizin ailesi de ziyaretimizde yer aldı. Yaptığımız işin eski olduğu, ziyaretin önceden çekilen fotoğrafla paylaşıldığı yalandır, uydurmadır" dedi. İYİ Partili Hüsmen Kırkpınar'a da öneride bulunan Şahin, "Bu ziyarete ilişkin yaptığı açıklamalar çok yanlıştır. Kendisine önerim; çıktığı yolculukta kendisinden deneyimli ve daha önce bu yollardan geçmiş ağabeyinden helallik almasıdır. Onu ziyaret etmesi, bizim yaptığımız gibi halini hatırını sormasıdır. Siyaset sadece koltuklarda oturup konuşmak, açıklama yapmak değildir. İçinde vefa, yakınlık, birlikte olmak gibi duyguları da barındırır" ifadelerini kullandı.

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