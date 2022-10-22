Vali Köşger talimat verdi Agamemnon ÇAKABEY oldu

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, geçtiğimiz aylarda Katip Çelebi Üniversitesi'ne tahsisi kaldırılan tarihi valilik konağı ihalesine ilişkin bilgi verdi. Vali Köşger, konağın restorasyonu için ihale sürecinin geçtiğimiz haftalarda tamamlandığını ifade etti ve restorasyon işlerinin tamamlanması için 2023 yılının ikinci yarısını işaret etti. En kısa sürede çalışmaların bitmesini umduğunu ifade eden Vali Köşger, "Tarihi konağın açılışı için 2023 yılı Eylül ya da ekim ayı diyebiliyoruz. Ama ben müteahhit firmadan daha erken bitirmelerini isteyeceğim. Bir an önce orası eski günlerine dönsün istiyorum" diye konuştu. Öte yandan, Vali Köşger'in talimatıyla, Balçova Termal Otel'deki Agamemnon Toplantı Salonu'nun adı Çakabey Toplantı Salonu olarak değiştirildi.

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