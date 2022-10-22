‘Yakalayın, yoksa beni öldürecek’

İzmir Karşıyaka'da 23 yaşındaki Hasan Ç. denetimli serbestlik yasasından yararlanarak 2 yıldır yattığı cezaevinden çıktığı gün yine suça karıştı. İki çocuğunun annesi Melisa Ç.'nin (20) burnunu kırdı, yetmedi bıçakladı. Polis ekipleri tarafından aranırken yine eve gelip eşini götürmek istedi. Eşi kapıyı açmayınca camı kırıp içeri girdi. Çıkan arbedede yerdeki cam kırıklarıyla kayınvalidesi Gülperi S.'yi yaralayıp kaçtı. Polis Hasan Ç'yi yakalamak için alarma geçti.





ARTIK KORKUYORUM

İkinci olaydan yara almadan kurtulan Melisa Ç.'nin yakınlarına, "Bu adamı durdurun. İllaki beni öldürmesi mi lazım. Artık korkuyorum" dediği ileri sürülürken, polis genç damat Hasan Ç'nin gidebileceği tüm adresleri tespit etmeye çalışıyor.



■ FATİH ŞENDİL