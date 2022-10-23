Can dostlar yararına kermes

İZMİR'İN Tire ilçesinde, bir grup gönüllünün kurduğu Doğal Yaşamı ve Hayvanları Koruma Derneği üyeleri, sokak hayvanları yararına kermes düzenledi. Cumhuriyet meydanında toplam üç gün süreyle açık kalan stantta satışa sunulan ürünlere Tireli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sokak hayvanlarının zor şartlarda hayatlarını sürdürdüğüne dikkat çeken dernek üyeleri, "Kermesten elde edilen gelir, sokaklardaki hayvanların beslenme, barınma ve tedavisinde kullanılacak. Kış gelirken sokakta yaşayan canlarımızı unutmadık" dedi.

NADİR UYSAL