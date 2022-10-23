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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 23 Ekim Pazar

İzmir'de elektrik kesintisi 23 Ekim Pazar

İzmir'de bugün elektrik kesintileri olup olmayacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 23 Ekim Pazartesi İzmir elektrik kesintisi...

23.10.2022, 09:40

GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 23 Ekim Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 23 Ekim Pazar

BAYRAKLI
23.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADALET MAHALLESİ,OZAN ABAY CADDESİ,1600,1600/1,1586/14 SOKAKLAR VE CİVARI

BERGAMA
23.10.2022 15:00 18:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE SAĞANCI TARIMSAL VE İŞLETMELER

İzmir’de elektrik kesintisi 23 Ekim Pazar

BORNOVA
23.10.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PINARBAŞI ,MEVLANA,KEMALPAŞA,DOĞANLAR MAHALLELERİ,YEŞİLÇAM KÖYÜ, KEMALPAŞA ,ÇANAKKALE, HACILARKIRI CADDESİ,7099/2,7109 ,7093-7407/5 ,2002,2008,2009,2013,1509/1, 1411/6,1540,1580,1592,1776/25,1776/26 ,1776/28 SOKAK,CEVHER MAKINA SANAYİ,AHMET YAR , PROPLAST MAKİNA SN.VE TİC. AŞ. ALDEMIR MER.MAK.SAN.TİC.A.Ş.,GENÇ MAKİNA ,BEKO, ANBARLAR SİTESİ,ÇELİKKAL, ÖZKİRAZ GALVANİZ ,DÜŞÜNÜR MOTORLU, SARPER TÜTÜN TİC. AŞ., AMCA OTOMOTİV MAD. YAĞ SAN. PEUGEOT SERVİS, BASTER(ARÇELIK),NEVZAT ONAY AYAK.DERİ MAN.SAN.,PAŞABAHÇE TİC.,MORİS HAYRET GIDA İŞL.(SERİ -İŞ METAL SAN TİC.LTD.ŞTİ.),CMS JANT VE MK. SN. AŞ.,BOROVALI OTO SANAYİ,EFES ÇADIR SAN.AMBARLAR MEVKİİ,İZSU YEŞİLÇAMLI POMPASI ,METRO KONFEKSİYON TESTİL İNŞ.GIDA., PONZA EXPORT MADENCİLİK,TEMELTAŞ LTD.ŞTİ. İKSAŞ BOĞAZKESEN MEVKİİ,TT TIM AVEA ,ERKOÇ TAŞ. KIRM. SAN.TİC.AŞ.,BATI BETON HAZIR BETON TESİSLERİ,İZBETON AŞ. PINAR DÖKÜM A.Ş., TTL TÜTÜN SAN.A.Ş.,CMS JANT MAKİNA A.Ş.,ELİF KOZMETİK ÜRÜN.KOZMET.ŞTİ.,BMC SAN.TİC.A.Ş., PARK OUTLET,AMBARLAR KAVŞAĞI ,BMS METAL MADENCİLİK İMALAT SN, MUZAFFER PINARBAŞI, YAYLACIK PALET AMBALAJ SN. TİC., BURKAY İNŞ. MADENCİLİK,BORNOVA BLD TEMİZLİK İŞLERİ, EGENET PREFABRİK 5.SANAYİ ÇIKIŞI JANDARMA KARŞISI,DOĞANLAR STADYUMU ,DENİZBANK, SİVİLSAVUNMA ARAMA KURTARMA EKİP ŞEF.,ER EĞITIM HACILARKIRI ,10.JANDARMA BÖLÜK KOMUTANLIĞI
23.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜRPINAR,KEMALPAŞA MAHALLELERİ ,KAZIM DİRİK CADDESİ, 30, 32,34, 39, 45, 46, 48, 55, 56, 56/2, 64, 57, 67, 71,72,271/1,7018 SOKAKLAR VE CİVARI
23.10.2022 11:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞİLOVA MAHALLESİ, ABDİ İPEKÇİ CADDESİ,4076,4125,4129,4131,4080,4074,4033,4074/1,4066/2, 4072 SOKAKLAR VE CİVARI
23.10.2022 11:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TUNA MAHALLESİ,ABDİ İPEKÇİ CADDESİ,4076,4125,4129,4131,4080,4074,4033,4074/1, 4066/2,4072 SOKAKLAR VE CİVARI
23.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PNARBAŞI MAHALLESİ, 120,410 ,7093/1 ,7407/3, 7407 İLE 7407/5 SOKAKLAR ,KÖY-TUR ,İMTELL KOLL.ŞTİ.,ZEYTEKS KONFEKSİYON,ÇELİKBİLEK SABUN VE YAĞ SAN AŞ. ,VİSAM ,BİMSAN, BAĞDATLIOĞLU REKOR PLASTİK ÇGEZER TARIM,DİKKAN METAL,MEHMET KÖSE BEŞEL ÇELİK ,ALİ ÇELTİK-ÇELTİK MAL,METSAN OTOM.YED.PARÇ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ,EGE PLAST.SAN.AMB.TİC.AŞ. AŞ.,ÜRÜNTAŞ TAR.ÜRÜNL.TİC.SAN.AŞ. BİZDEN (SİNYOR) GİYİM SN. ,TANSAN KAZAN SAN.,ARÇELİK SÜPÜRGE SAN.,TTL TÜTÜN SAN.,ŞEN-MAN DÖKÜM ,SİVATEK ELK. PANO ,ATİKKAN MATBAA AMB. SAN.GIDA ,SER-MAK YEDEK PARÇA ,ULUS AKÜ KUR.PLAS MET. GERİ DÖN. NAK.İTH.İHR.SAN. TİC. LTD. ŞTİ.,İZZETTİN DUMAN ,BERSA TEKSTİL ,TAŞSAN METAL FÖVM.SAN.
23.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PINARBAŞI MAHALLESİ,7086,86 SOKAKLAR,MİGROS DAĞITIM MERKEZİ ,YUSUF ÖZDOĞAN ,MİLANGAZ DEMİRÖREN TÜP İMALATI,ALFA İNŞAAT OTO. ,SADRİOĞULLARI AMB.TİC.SAN. ,HULUSİ BAĞCI TANSAŞ DEPOLARI ARKASI ,ERKUT METAL HURDACILIK
23.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜRPINAR MAHALLESİ,4, 4/6,4/12 ,4, 4-6 ,7000 ,7004/6 SOKAKLAR,İZSU GN.MD. POMPA,ERDOĞAN ÇOŞKUN,TAMSAN GÜRPINAR ,TEKSAN METAL SAN VE TİC LTD ŞTİ,ARİF TİMURTAŞ,YAKUP TEMURTAŞ, BERGAMA YÖRÜKOĞLU GIDA ,F.CENK BARIŞ VE ORTAKLARI DEPOLARI,BERAT PLASTİK,ARSLAN ZİRAİ SOĞUK HV. DEP. SANAYİ

İzmir’de elektrik kesintisi 23 Ekim Pazar

BUCA
23.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAHALLESİ,AKDOĞAN CADDESİ,689/13,677/11,677/12,672/37 SOKAKLAR VE CİVARLARI
23.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KOZAĞAÇ MAHALLESİ,254,254/9,241/1,239 SOKAKLAR VE CİVARI
23.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KOZAĞAÇ MAHALLESİ,282,272,276,22/4,273/1 SOKAKLAR VE CİVARI
23.10.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIKULE MAHALLESİ,GAZETECİ İSMAİL SİVRİ BUL. 22/250,222/59,222/17,222/38,222/37,222/39, 222/36,222/33 SOKAK VE CİVARLARI

ÇİĞLİ
23.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SASALI MERKEZ MAHALLESİ, AHMET PİRİŞTİNA CADDESİ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1-2, 10, 10/1-2-3-4, 11, 11/2, 12, 13, 14, 14/1, 15, 16, 16/1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24/1, 29, 33, 46, 63, 138, 145, 149, 151 153 SOKAKLAR İLE ÇAKABEY KOLEJİ VE DOĞA DOSTU KONUTLARI

İzmir’de elektrik kesintisi 23 Ekim Pazar

DİKİLİ
23.10.2022 10:00 16:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE SALİMBEY MAHALLESİ REYHAN, 42,42/1 SOKAKLARI VE CİVARLARI
23.10.2022 15:00 18:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE DİKİLİ KOCAOBA FİDERİ VE CİVARLARI

KEMALPAŞA
23.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SOĞUKPINAR MAH. MEHMET AKIF ERSOY MAH. ATATÜRK MAH. SEKIZ EYLÜL MAH. ÇINAR MAHALLELERININ TAMAMI
23.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MEHMET AKIF ERSOY MAH. 1 ÖTEYAKA MEVKII, 2. ÖTEYAKA MEVKII, TAŞLIYOL MEVKII, SÜTÇÜLER MAH. BIRKISMI VE CIVARLARI

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KİRAZ
23.10.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENI MAHALLE 1. VE 2. GÜNEY, DEĞIRMENÖNÜ, MENDERES, NENE HATUN PINAR SOKAKLAR VE CIVARI TR-2
23.10.2022 10:15 11:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAHALLESI, MIMAR SINAN KÜMEEVLERI AKŞAMSETTIN KÜMEEVLERI ATATÜRK BULVARI ALPARSLAN TÜRKEŞ BULVARI KUBILAY YASEMIN SOKAKLARI ESKI HALILLER YOLU TAHTAKÖPRÜ MEVKII KIRAZ DEVLET HASTANESI AYKANLAR MANDIRA VE CIVARLARI
23.10.2022 11:30 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FUAT ÖZER MANDIRA, ÖZGÜR ATERMIT VE KIRAZ 1A-KIRAZ 2B GES ÖZEL TRAFOLARI
23.10.2022 13:45 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARKACILAR MAHALLESININ TAMAMI (TR1- TR2)(KELLETEPE KÖKDEN ARKACILAR FIDERI)
23.10.2022 15:30 16:45 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAYAĞZI MAHALLESI KÖSEOĞLU SOKAK TAŞLIHARMAN SOKAK ÖZAY DEMIRAYAK TURKCELL ÇAYAĞZI VE İZSU ÇAYAĞZI ÖZEL TRAFOLARI (TR-18- TR-19)

KONAK
23.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇINARLI ,MERSİNLİ MAHALLELERİ,İLK İNŞAAT ŞANTİYESİ ,1588 SOKAK VE CİVARI

İzmir’de elektrik kesintisi 23 Ekim Pazar

MENDERES
23.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖLCÜKLER HAM. GÖRECE CUMHURIYET MAH. HÜRRIYET MAH. ALTINTEPE MAH.
23.10.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CÜNEYTBEY MAH. CUMAOVASI CAD.
23.10.2022 12:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI ATATÜRK MAH. KISIK MAH. KISIK SAN. SITESI

MENEMEN
23.10.2022 09:00 13:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE SEYREK KÖY, VİLLAKENT, KESİKKÖY, MUSABEY, ÇAVUŞKÖY, TÜRKELLİ, BURUNCUK, MALTEPE MAHALLERİNİN TAMAMI, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
23.10.2022 09:00 13:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE İZDERSAN DERİ SANAYİ BÖLGESİNİN TAMAMI
23.10.2022 09:00 15:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE KOYUNDERE CUMHURİYET MAHALLESİ 7516, 7508, 7510, 7510/1 SOKAKLARI, YENİLİK CADDESİ VE CİVARLARI

TİRE
23.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIZILCAHAVLU MAH. TAMAMI

İzmir’de elektrik kesintisi 23 Ekim Pazar

TORBALI
23.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAZIBAŞI MAH. BAYRAKTAR SOKAK.8216 SOKAK VE CIVARI ÖZEL TR ABONELER
23.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURAT BEY MAHALLESI, İBRAHIM KESICI, SEYIT GEZICI, APTI EREL CADDELERI, , 3572, 3570, 3655, 3654, 3656, 3656 SOKAKLAR VE CIVARI
23.10.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEDIEYLÜL MAH 5554, 5567, 5558, SOKAKLAR EKOTEN CADDESI VE DEVLET HASTANESI

İzmir’de elektrik kesintisi 23 Ekim Pazar

URLA
23.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSKELE MAHALLESI GELINKAYA VE YELKENKAYA SITELERI
23.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DENIZLI MAHALLESI KOCADERE MEVKII
23.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜVENDIK, DENIZLI MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
23.10.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İÇMELER MAHALLESININ BIR BÖLÜMÜ İLE YAĞCILAR DEMIRCILI MAHALLELERININ TAMAMIDIR
23.10.2022 15:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSKELE VE ATATÜRK MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR

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