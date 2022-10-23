İzmir’de elektrik kesintisi 23 Ekim Pazar

BORNOVA
23.10.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PINARBAŞI ,MEVLANA,KEMALPAŞA,DOĞANLAR MAHALLELERİ,YEŞİLÇAM KÖYÜ, KEMALPAŞA ,ÇANAKKALE, HACILARKIRI CADDESİ,7099/2,7109 ,7093-7407/5 ,2002,2008,2009,2013,1509/1, 1411/6,1540,1580,1592,1776/25,1776/26 ,1776/28 SOKAK,CEVHER MAKINA SANAYİ,AHMET YAR , PROPLAST MAKİNA SN.VE TİC. AŞ. ALDEMIR MER.MAK.SAN.TİC.A.Ş.,GENÇ MAKİNA ,BEKO, ANBARLAR SİTESİ,ÇELİKKAL, ÖZKİRAZ GALVANİZ ,DÜŞÜNÜR MOTORLU, SARPER TÜTÜN TİC. AŞ., AMCA OTOMOTİV MAD. YAĞ SAN. PEUGEOT SERVİS, BASTER(ARÇELIK),NEVZAT ONAY AYAK.DERİ MAN.SAN.,PAŞABAHÇE TİC.,MORİS HAYRET GIDA İŞL.(SERİ -İŞ METAL SAN TİC.LTD.ŞTİ.),CMS JANT VE MK. SN. AŞ.,BOROVALI OTO SANAYİ,EFES ÇADIR SAN.AMBARLAR MEVKİİ,İZSU YEŞİLÇAMLI POMPASI ,METRO KONFEKSİYON TESTİL İNŞ.GIDA., PONZA EXPORT MADENCİLİK,TEMELTAŞ LTD.ŞTİ. İKSAŞ BOĞAZKESEN MEVKİİ,TT TIM AVEA ,ERKOÇ TAŞ. KIRM. SAN.TİC.AŞ.,BATI BETON HAZIR BETON TESİSLERİ,İZBETON AŞ. PINAR DÖKÜM A.Ş., TTL TÜTÜN SAN.A.Ş.,CMS JANT MAKİNA A.Ş.,ELİF KOZMETİK ÜRÜN.KOZMET.ŞTİ.,BMC SAN.TİC.A.Ş., PARK OUTLET,AMBARLAR KAVŞAĞI ,BMS METAL MADENCİLİK İMALAT SN, MUZAFFER PINARBAŞI, YAYLACIK PALET AMBALAJ SN. TİC., BURKAY İNŞ. MADENCİLİK,BORNOVA BLD TEMİZLİK İŞLERİ, EGENET PREFABRİK 5.SANAYİ ÇIKIŞI JANDARMA KARŞISI,DOĞANLAR STADYUMU ,DENİZBANK, SİVİLSAVUNMA ARAMA KURTARMA EKİP ŞEF.,ER EĞITIM HACILARKIRI ,10.JANDARMA BÖLÜK KOMUTANLIĞI
23.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜRPINAR,KEMALPAŞA MAHALLELERİ ,KAZIM DİRİK CADDESİ, 30, 32,34, 39, 45, 46, 48, 55, 56, 56/2, 64, 57, 67, 71,72,271/1,7018 SOKAKLAR VE CİVARI
23.10.2022 11:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞİLOVA MAHALLESİ, ABDİ İPEKÇİ CADDESİ,4076,4125,4129,4131,4080,4074,4033,4074/1,4066/2, 4072 SOKAKLAR VE CİVARI
23.10.2022 11:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TUNA MAHALLESİ,ABDİ İPEKÇİ CADDESİ,4076,4125,4129,4131,4080,4074,4033,4074/1, 4066/2,4072 SOKAKLAR VE CİVARI
23.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PNARBAŞI MAHALLESİ, 120,410 ,7093/1 ,7407/3, 7407 İLE 7407/5 SOKAKLAR ,KÖY-TUR ,İMTELL KOLL.ŞTİ.,ZEYTEKS KONFEKSİYON,ÇELİKBİLEK SABUN VE YAĞ SAN AŞ. ,VİSAM ,BİMSAN, BAĞDATLIOĞLU REKOR PLASTİK ÇGEZER TARIM,DİKKAN METAL,MEHMET KÖSE BEŞEL ÇELİK ,ALİ ÇELTİK-ÇELTİK MAL,METSAN OTOM.YED.PARÇ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ,EGE PLAST.SAN.AMB.TİC.AŞ. AŞ.,ÜRÜNTAŞ TAR.ÜRÜNL.TİC.SAN.AŞ. BİZDEN (SİNYOR) GİYİM SN. ,TANSAN KAZAN SAN.,ARÇELİK SÜPÜRGE SAN.,TTL TÜTÜN SAN.,ŞEN-MAN DÖKÜM ,SİVATEK ELK. PANO ,ATİKKAN MATBAA AMB. SAN.GIDA ,SER-MAK YEDEK PARÇA ,ULUS AKÜ KUR.PLAS MET. GERİ DÖN. NAK.İTH.İHR.SAN. TİC. LTD. ŞTİ.,İZZETTİN DUMAN ,BERSA TEKSTİL ,TAŞSAN METAL FÖVM.SAN.
23.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PINARBAŞI MAHALLESİ,7086,86 SOKAKLAR,MİGROS DAĞITIM MERKEZİ ,YUSUF ÖZDOĞAN ,MİLANGAZ DEMİRÖREN TÜP İMALATI,ALFA İNŞAAT OTO. ,SADRİOĞULLARI AMB.TİC.SAN. ,HULUSİ BAĞCI TANSAŞ DEPOLARI ARKASI ,ERKUT METAL HURDACILIK
23.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜRPINAR MAHALLESİ,4, 4/6,4/12 ,4, 4-6 ,7000 ,7004/6 SOKAKLAR,İZSU GN.MD. POMPA,ERDOĞAN ÇOŞKUN,TAMSAN GÜRPINAR ,TEKSAN METAL SAN VE TİC LTD ŞTİ,ARİF TİMURTAŞ,YAKUP TEMURTAŞ, BERGAMA YÖRÜKOĞLU GIDA ,F.CENK BARIŞ VE ORTAKLARI DEPOLARI,BERAT PLASTİK,ARSLAN ZİRAİ SOĞUK HV. DEP. SANAYİ