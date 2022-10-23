İzmir’de yürekleri ağza getiren kaza! O korkunç anlar kamerada!

Kaza, öğle saatlerinde Kaymakçı Mahallesi 29 Ekim Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.D., motosikletiyle seyir halindeyken, aynı yöne gitmekte olan ve sola dönmek isteyen A.İ. idaresindeki traktöre arkadan çarptı.

Bu sırada kaza yerinin yakınından geçmekte olan 112 Acil Sağlık ekipleri hemen olay yerine gelerek yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı S.D.'nin ayağında kırık olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.