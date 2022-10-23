Mühürlenen kumarhanede kumar oynattılar

İZMİR Bornova'da daha önceden mühürlenmiş umuma açık işletmelerin mührünün bozularak tekrar kumar oynatıldığına dair bilgi elde eden İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon yaptı. Düzenlenen operasyonlarda toplam 186 şahıs kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Kumar oynadığı tespit edilen şahıslara toplam 338 bin 334 TL idari para cezası uygulanırken, işletmeler tekrar mühürlenerek kumar oynamak için kullanılan 20 adet materyale el konuldu. Şüpheli İ.A. ve G.A. hakkında "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" ve "Mühür Bozma" suçundan adli işlem başlatıldı.