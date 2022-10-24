Anlaşmazlık yüzünden 85 aile karanlıkta kaldı

İzmir'in en yoğun nüfuslu ilçesi olan Buca'da Buca Koop Mahallesi'nde yer alan İşkent Sitesi, yaşanan 'elektrik kriziyle' gündeme geldi. Sitede yaşayan 85 aile, mal sahibi ve müteahhit arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yaklaşık 2 aydır karanlığa mahkum edilmiş halde yaşıyor. Mağduriyetlerinin görünmezden gelindiğini ifade eden site sakinleri sorunun çözümü için yerel yönetimlere ve siyasi partilerin İzmir milletvekillerine çağrıda bulundular. Yaşanan mağduriyetin sebebini açıklayan site sakini Havva Y. "3 yıldır burada oturuyorum. Bu evleri kooperatiften aldık. Fakat mal sahibiyle müteahhit arasındaki anlaşmazlık yüzünden biz mağdur ediliyoruz. Burada 7 blok var. 2 blok arsa sahibinin. Mal sahibi kendisine ait iki bloğa elektrik bağlattı ancak 5 bloğun mağduriyeti devam ediyor" diye konuştu.



"İNSAN GİBİ YAŞAYALIM"

Yeni doğum yaptığını belirten Havva Y, "2 haftalık bebeğimle mağdurum, Biz şu an ne tapu ne de başka bir şey istiyoruz. En azından mahkeme sonuçlanana kadar bize elektrik verilsin. Biz de insan gibi yaşayalım istiyoruz" dedi. Sitede kiracı olarak oturan Nurhayat T. ise, "Biz 50 gündür elektriğimizi üstümüze alamıyoruz. Müteahhitle mal sahibi arasındaki anlaşmazlık yüzünden bu sitede oturan herkes sıkıntı çekiyor" ifadesini kullandı.



■ ŞENOL KANTÜRK

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