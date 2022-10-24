Facianın eşiğinden dönüldü

İzmir'in Bayındır ilçesinde hasta taşıyan B.G. yönetimindeki ambulans ile E.Y yönetimindeki otomobil, Baysan döner kavşağında çarpıştı. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı. Kazazedelere ilk müdahaleyi çevreden yetişen vatandaşlar yaptı. Olay yerine AKS kurtarma ile sağlık ekipleri çağrıldı.

Ambulansta bulunan personel, hasta ve hasta yakınlarından oluşan toplam 5 kişi kazadan yara almadan kurtuldu. Hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü E.Y. ise hastaneye kaldırıldı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kaza sonrası her iki araç kullanılamaz hale geldi.