İzmir’de duygulandıran görüntü! 3 yaşında duymaya başladı ilk tepkisi ise...

Ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 37 yaşındaki Salahaldin Alomar ile eşi Hanadi Halabiye'nin 3 yıl önce İzmir'de Aslan ismini verdikleri bir çocukları oldu. Doğumdan sonra yapılan işitme testinde duymadığı belirlenen Aslan bebeğe, işitme cihazı takıldı.

Takılan cihaza rağmen etrafındaki seslere yanıt vermeyen Aslan'a Dünya Doktorları Derneği tarafından temin edilen biyonik kulak, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan operasyonla takıldı.

Ameliyat sonrası yapılan ilk testte verilen seslere ağlayarak ve annesine sarılarak tepki veren Aslan, ailesi ve hastane çalışanlarını mutlu etti.

Baba Salahaldin Alomar, basın mensuplarına, çocuklarının seslere tepki verdiğini görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, kendilerine yardım edenlere teşekkür etti.

Çocuklarının konuşmaya başlaması için dua ettiklerini ifade eden Alomar, "İşaret kullanıyordu. Bir şey istediği zaman çıkıp gidiyordu. Hiç konuşmuyordu. İnşallah şimdi konuşacak. Eşim de çok mutlu oldu. Eşim çocuğumuzun anne demesini ben de baba demesini istiyorum." dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren ekipte yer alan Doç. Dr. Gül Caner Mercan da Aslan'ın ameliyatının tek kulaktan yapıldığını, ileride diğer kulağına da biyonik kulak takılabileceğini, ilk operasyonda aldıkları tepkilerin memnuniyet verici olduğunu belirtti.