İzmir’de elektrik kesintisi 24 Ekim Pazartesi!

KARABAĞLAR
24.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ESENYALI MAHALLESİ,108/1,23,25,26-119-120 SOKAKLAR VE CİVARI
24.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ESENYALI MAHALLESİ,108/27-119-119/1 SOKAKLAR VE CİVARI
24.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜNALTAY ESKİİZMİR,GAZİ ,A.FUAT CEBESOY MAHALLELERİ,ESKİİZMİR,ERDAL YAKLAV CADDELERİ, 3828,3829,3837,3840,3842,3843,3844,3845,3846,3847,3848, 3849,3850,3851,3856,3952,3820,3785-531,3882,3883,3884,3835,3868,3876, 3876/1, 3880,3881,3885,3896,3897,3899,3900,3924, 9197, 531, 3776,3527,4745-4750-4744-4743-4714,4734,4739,4738,4739, 4740, 4742,4742/1, 4743,4744,4745,4746, 4747,4748, 4749, 4750, 4900,9170/5 SOKAKLAR VE CİVARI
24.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YUNUSEMRE,AYDIN MAHALLELERİ,YEŞİLDERE CADDESİ,4167,4177,4180,4181,4182, 4186,4187, 4190,4270,4274,4275,4276, 4278,4279, 4283,4284,4285,4286,4286/1,4296, 4271,4280,4271,4873, 4322,4323,4326,4327,4328,4330,4332,4333 SOKAKLAR VE CİVARI