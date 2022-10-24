İzmir’de elektrik kesintisi 24 Ekim Pazartesi!

GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olacağını araştırıyor. İşte 24 Ekim Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...