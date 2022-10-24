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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 24 Ekim Pazartesi!

İzmir'de elektrik kesintisi 24 Ekim Pazartesi!

İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde kesintiler yaşanacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 24 Ekim Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

24.10.2022, 09:18

GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olacağını araştırıyor. İşte 24 Ekim Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir’de elektrik kesintisi 24 Ekim Pazartesi!

BERGAMA
24.10.2022 12:00 14:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE GEYİKLİ TEPESİ VE CİVARLARI

BUCA
24.10.2022 09:00 11:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKINCILAR,SEYHAN ,FIRAT MAHALLELERİ,548,605, 606, 607, 608, 611, 620, 621 ,619, 623, 629, 650, 653/1,653, 653/1 SOKAKLAR VE CİVARI
24.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖKSU,FIRAT,SEYHAN MAHALLELERİ,637/15,637/12,637/13,637/21,637/22,637/23, 637/24, 637/25, 637/26,637/27,637/28,637/29,637/31,637/32,637/35,640,641/5,648/1, 648/5,649/1,649/6, 692,692/1, 692/2, 637/48 719,718/1 SOKAKLAR,TÜRKTELEKOM GEDİZ SANTRALİ
24.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 29 EKİM MAHALLESİ,ATATÜRK CADDESİ,ŞEHİT ER ARİF ŞERÇE,ORTATEPE SOKAK VE CİVARLARI
24.10.2022 11:15 13:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYHAN MAHALLESİ,650,650/1, 652, 659 , 659/-5-6-8,659/7,659/8-9,659 ÇIKMAZI, 661/1,650/4,652/2 SOKAKLAR
24.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AYDOĞDU,İNÖNÜ,FIRAT,GÖKSU MAHALLELERİ,ÇAĞDAŞ CADDESİ,667,669,669/1,670 670/1,670/2, 670/3,671,672,673,674,675,677-677/3,687,687/7,687/8,693/8,668/5,668/7, 669,676/7,687,687/1, 687/2,687/9,688/3,688/4,688/5, 688/6, 688/7,688/11,688/12 SOKAKLAR,CAM YAPI SAN.

İzmir’de elektrik kesintisi 24 Ekim Pazartesi!

FOÇA
24.10.2022 09:00 12:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ FOÇA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ GAZİ OSMAN PAŞA CADDESİ, ANI SİTESİ, ANI, AYDIN, KASAPLAR, SEFA DİNÇER SOKAKLARI VE CİVARLARI
24.10.2022 10:00 12:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE YENİ KÖY MAHALLESİ İZSU GERENKÖY ATIKSU ARITMA-SELEN ÖZ, VEYSİ GEZGİNCİ TR, ANDAK GES KÖK, ANDAK GES-1 ÖZEL TR, DS ENERJİ GES ÖZEL TR, ÖMER YEN ÖZ-H. HÜSNÜ GES ÖZEL TR, ANDAK GES-2, ÖZEL TR VE CİVARLARI

GAZİEMİR
24.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BİNBAŞI REŞAT BEY MAHALLESİ,351-364 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir’de elektrik kesintisi 24 Ekim Pazartesi!

KARABAĞLAR
24.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ESENYALI MAHALLESİ,108/1,23,25,26-119-120 SOKAKLAR VE CİVARI
24.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ESENYALI MAHALLESİ,108/27-119-119/1 SOKAKLAR VE CİVARI
24.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜNALTAY ESKİİZMİR,GAZİ ,A.FUAT CEBESOY MAHALLELERİ,ESKİİZMİR,ERDAL YAKLAV CADDELERİ, 3828,3829,3837,3840,3842,3843,3844,3845,3846,3847,3848, 3849,3850,3851,3856,3952,3820,3785-531,3882,3883,3884,3835,3868,3876, 3876/1, 3880,3881,3885,3896,3897,3899,3900,3924, 9197, 531, 3776,3527,4745-4750-4744-4743-4714,4734,4739,4738,4739, 4740, 4742,4742/1, 4743,4744,4745,4746, 4747,4748, 4749, 4750, 4900,9170/5 SOKAKLAR VE CİVARI
24.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YUNUSEMRE,AYDIN MAHALLELERİ,YEŞİLDERE CADDESİ,4167,4177,4180,4181,4182, 4186,4187, 4190,4270,4274,4275,4276, 4278,4279, 4283,4284,4285,4286,4286/1,4296, 4271,4280,4271,4873, 4322,4323,4326,4327,4328,4330,4332,4333 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir’de elektrik kesintisi 24 Ekim Pazartesi!

KİRAZ
24.10.2022 03:00 03:15 TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI KIRAZ İLÇESI TAMAMI
24.10.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SULUDERE MAHALLESI DERE SOKAK, SARISU, BAŞARAN, ÇANAKÇI MAHALLELERI VE HÜSEYIN BAHÇECI ÖZEL TRAFOSU

MENDERES
24.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI MAH.

ÖDEMİŞ
24.10.2022 03:00 03:15 TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI ÖDEMIŞ İLÇESI TAMAMI
24.10.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAYLI VE ALAŞARLI MAHALLELERI
24.10.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞIRINKÖY MAHALLESI
24.10.2022 11:30 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARADOĞAN VE DEMIRCI MAHALLELERI
24.10.2022 14:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BÜLBÜLLER, VELILER, SÜLEYMANLAR, KIZILCA, KERPIÇLIK MAHALLELERI

İzmir’de elektrik kesintisi 24 Ekim Pazartesi!

SELÇUK
24.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EFES ALT KAPI DÜKKÂNLARI, EFES HAVA ALANI, ATATÜRK MAHALLESI KUŞADASI YOLU ÜZERI -YEDI UYUYANLAR MEVKII VE KAPALI SPOR SALONU CIVARLARI
24.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAH.ANTON KALLINGER CAD.1059-1060-1061 SOKAKLAR -KUŞADASI YOLU ÜZERI VE CIVARLARI (A KOLU)

TİRE
24.10.2022 09:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ (ADNAN MENDERES MAH. KIRSALI VE İHSANIYE MAH. KIRSALI) MEHMET ZINCIRCI GRB-SÜLEYMAN KIBRITÇIOĞLU GRB-NACI BEZIRGANOĞLU GRB VE ÖZEL TR LER.
24.10.2022 12:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TAŞTEPE MEVKII TR1-TR2-TR3 TRAFOLARI -EFES YEM-TIRE BELEDIYESI KÖPEK ÇIFTLIĞI-RENAULT AKÇINLER -TAŞTEPE İZMIRGAZ DAĞITIM MERKEZI-İZMIR ATIKSU ARITMA TESISI.-TARIŞ DEPOLARI-KARATEKKE MAH. BIR BÖLÜMÜ

İzmir’de elektrik kesintisi 24 Ekim Pazartesi!

TORBALI
24.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURAT BEY MAHALLESI, İBRAHIM KESICI, SEYIT GEZICI, APTI EREL CADDELERI,,3572,3570,3655,3654,3656,3656 SOKAKLAR VE CIVARI
24.10.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SUBAŞI MAHALLESI TAMAMI
24.10.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ NAIME TULUM SAĞLIK MAHALLESI TAMAMI VE OVA SULAMA TRAFOLARI
24.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PAMUKYAZI MAHALLESI TAMAMI
24.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AHMETLI MAHALLESI TAMAMI VE ÖZEL TR ABONELERI

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