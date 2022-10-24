Pedallı kadınlar meme kanserine karşı bir araya geldi

İzmir'de 'bisikleti süslü kadınlar' pembe tişörtlerini giyip meme kanserine dikkat çekti. Medicana International Hastanesi ve hekimleri dünyada en sık görülen kanser türlerinden olan meme kanseri konusunda farkındalık oluşturmak amaçlı Fuar Kültürpark'ta etkinlik düzenlendi. Etkinlikte uzman doktorlar konuşma yaparken, bisikletlerini süsleyen pembe tişörtlü kadınlar, park içerisinde pedal çevirerek etkinliğe destek oldu. '3 kuralla meme kanserinde kontrol sende' sloganıyla düzenlenen etkinlikte "Her kadın vücudunu tanımalı, 20 yaşından sonra kendini muayene etmeli. 40 yaşından sonra da yıllık radyolojik taramalara girmeli" mesajı verildi.





TİBİT ÜYELERİ BROŞÜR DAĞITTI

ÖTE yandan Tire Bisiklet Derneği (TİBİT) üyesi bisikletçiler de, kadınların korkusu rüyası "Meme Kanseri'nde" erken tanı ve tedaviye dikkat çekmek için kent sokaklarında pedal bastı. Tire'nin, ana cadde ve arterlerinde toplu şekilde turlayan TİBİT'li bisikletçiler, İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri ile birlikte vatandaşlara meme kanseriyle ilgili bilgilendirme broşürleri dağıttı.Tibit üyeleri, "Meme kanserinde erken tanı ve tedavi hayat kurtarıyor. Böylesine önemli sosyal içerikli projede görev aldığımız için mutluyuz" dediler.



■ NADİR UYSA