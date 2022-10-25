Afetlere karşı 227 eylem belirlendi

İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 30 Ekim 2020'de 117 kişinin öldüğü yıkıcı İzmir depreminin yıl dönümü öncesi açıklamalarda bulundu. Olası bir yıkıcı depremde kentin depreme hazır olup olmadığı konusuna da değinen Prof. Dr. Sözbilir, şunları kaydetti: "Depreme hazır değiliz. Depreme hazır olmak için üniversitelerin desteğiyle özellikle AFAD'ın kendi yürüttüğü projeler olan İl Afet Risk Azaltma Planları'ndaki eylemlerin uygulanması çok önemli. Plan, 2021 yılında tamamlandı. Sadece deprem değil, bütün afetlere karşı dirençli bir İzmir olabilmemiz için 227 eylem belirlendi. Bu eylemlerin yerine getirilmesi 5-6 yıl sürecek."

ERKEN UYARI SİSTEMİ

Prof. Dr. Sözbilir, "TÜBİTAK ve AFAD başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş, deprem çağrılı projeler üzerinde çalışıyor. DAUM olarak biz, DEÜ'nün öz kaynaklarıyla İzmir deprem erken uyarı sistemiyle ilgili proje yürütüyoruz. İzmir'de deprem bilgi sistemini oluşturmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.