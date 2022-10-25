AK Parti İzmir’e genç takviye

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, gençlere her mecrada alan açmak için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Hamza Dağ, partiye yeni katılan gençlere yönelik düzenlenen "Genç Üye Buluşmaları" etkinliğine katıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Dağ, AK Parti'nin gençlerin partisi, Recep Tayyip Erdoğan'ın da gençlerin lideri olduğunu belirtti.

Birilerinin ısrarla gençleri dar kalıpların içine hapsetmeye çalıştığını ifade eden Dağ, şunları kaydetti:

"Siyasetin ve siyasetçinin işi, gençlerin fikirlerini ipotek altına almaya çalışmak değildir, onlara alan açmak ve yeni fırsatlar sunmaktır. Gençleri, sempatik görünmek için figüran olarak kullanmaktan imtina etmeyen menfaatçi anlayışın net olarak karşısındayız. Şu anda dünyada, liderinin gençlerle Cumhurbaşkanı'mız kadar bir araya gelen ve onları dinleyen, sorunlarına çözüm üretmek için çabalayan bir başka ülke daha yok. Bizler sizin kıymetinizi, sadece geleceğin mimarı değil bugünün de sahibi olduğunuzu biliyoruz. Bu bilinçle sizlere hem her mecrada alan açmak hem de nitelikli imkanlar vererek karşılaştığınız olumsuzluklar karşısında güçlü durmanızı sağlamak için üstümüze düşeni yapıyoruz."

Hamza Dağ, Türkiye'nin çevresindeki ateş çemberinden uzak kalarak barışı ve huzuru esas aldığını ve yürüttüğü lider diplomasisi ile tüm dünyanın takdirini topladığını aktardı.

Dağ, Suriye'de, Karabağ'da, Doğu Akdeniz'de ve terörle mücadelede ortaya konulan başarının geleceğin huzurlu ve güvenli Türkiye'sini inşa etme çabasının bir göstergesi olduğunu bildirdi.

İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise saha çalışmalarında her kesimden gençlerle bir araya geldiklerini, birilerinin sahaya adım atmadan masa başından yaptığı algı çalışmalarının kimseyi yanıltmaması gerektiğini ifade etti.

Sürekli, "Biz bizzat sahada görüyoruz. Gençlerimiz onlara iyi bir geleceği kimin sunacağını gayet iyi biliyor. Gençlerimizin, 20 yıllık iktidarımız boyunca köklü çözümler üreten, her daim yanlarında olan AK Partimize ilgi ve teveccühleri ortada, kanıtı ise üye sayılarımız ve gençlik buluşmalarımızdaki katılım, coşku ve heyecandır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Recep Tayyip Taslak da İzmir'de son 1 yılda 15 bin gencin partiye üye olduğunu bildirdi.

Etkinlikte Dağ, Sürekli ve Taslak, üye kaydı yaptıran gençlere rozetlerini takdim etti.