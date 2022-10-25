İftiracı avukata soruşturma

İZMİR Barosu Olağan Genel Kurul toplantısında "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığını" ileri süren avukat hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Aryen Turan'ın İzmir Barosu'nun 22 Ekim Cumartesi günü yapılan genel kurulunda yaptığı konuşmada "Türk askerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını" iddia etmesi ve slogan atmasıyla ilgili resen soruşturma başlattı. Görevlendirilen savcıların konuşmayla ilgili inceleme yürüttüğü belirtildi.

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