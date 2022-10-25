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İzmir'de kahreden kaza! Tıra arkadan ok gibi saplandı

Son dakika... İzmir’in Bornova ilçesinde hafif ticari araç, emniyet şeridinde park halinde bulunan tıra arkadan ok gibi saplandı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

AA

25.10.2022, 08:25

İzmir’de kahreden kaza! Tıra arkadan ok gibi saplandı

Son dakika... İzmir'in Bornova ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan hafif ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Riza Baran'ın (62) yönetimindeki 35 EMB 25 plakalı hafif ticari araç, Egemenlik Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde emniyet şeridinde park halindeki S.Ç'nin kullandığı 41 AHZ 727 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, 110 AKS ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücü Baran'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Görevlilerce sıkıştığı yerden çıkarılan Baran'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü S.Ç, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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