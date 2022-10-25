Yurt dışında dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ana dil seviyesinde Almanca bilen Türk vatandaşlarından oluşan şebeke üyelerinin, kendilerini polis ya da adliye görevlisi olarak tanıtarak, İzmir ve Aydın'daki çağrı merkezleri üzerinden ulaştıkları Almanya ve İsviçre'de yaşayan yaşlıları dolandırdıklarını belirledi.

Çoğunluğunu İsviçre ve Almanya'dan sınır dışı edilmiş ya da bu ülkelerden kesin dönüş yapmış kişilerin oluşturduğu zanlıların, 26 dolandırıcılık eyleminden 88 milyon haksız kazanç elde ettikleri saptandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında, 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ekipler, İzmir ve Aydın'ın yanı sıra Ankara, İstanbul, Antalya, Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa ve Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Şüphelilerden 31'i gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda tabanca, şarjör, 428 fişek, lüks saatler ve 1 milyon lira değerinde döviz ve Türk lirası ile kripto para madenciliğinde de kullanıldığı değerlendirilen bilgisayarlar ele geçirdi.

Emniyette işlemleri devam eden şüphelilerin 310 milyon 387 bin lira değerindeki mal varlıklarına da tedbir konulduğu öğrenildi.