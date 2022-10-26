İzmir’de Cumhur İttifakı zirvesi

Cumhur İttifakı İzmir il yönetimleri, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek ortak yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının gündeminde İzmir gündeminin masaya yatırıldığı öğrenildi. Basına kapalı toplantıda MHP İl Başkanı Veysel Şahin'in, CHP'nin İzmir'de yaptığı öbek çalışmalarında doldurduğu formu göstererek, "Daha dün üniversitelerde bizim kardeşlerimizin başını açmasını isteyen zihniyet şimdi başörtüsünü seçim yatırımı olarak kullanıyor. Bu ittifakın ne olduğunu buradan anlayın" dediği AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin ise "6'lı masa proje ittifakıdır. Zaten bunu Meral Akşener'in kendisi de söyledi, itiraf etti" dediği öğrenildi.

ŞAHİN'E DUYGUSAL TEŞEKKÜR

Toplantıda söz alan AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Şoförler Odası Başkan Yardımcısı olan Serkan Özkan, "Geçtiğimiz günlerde bir taksicimizin aracı yanarken MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in eline tüpü alıp koştuğunu gördük, biz o görüntüleri izlerken çok duygulandık çok sevindik, kendisine herkesin huzurunda teşekkür etmek istiyorum" dedi. AK Parti ve MHP ilçe başkanlarının da önümüzdeki hafta MHP ev sahipliğinde yemekte buluşacağı da ifade edildi.