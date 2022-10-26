İzmir’de elektrik kesintisi 26 Ekim Çarşamba

GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olacağını araştırıyor. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olacağını araştırıyor. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
BAYRAKLI
26.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,296/11-13-16, ANKARA CADDESİ YAN YOLU,269/6-9-10-11, DUMLUPINAR CADDESİ,263/1-2-5, 265 SOKAKLAR VE CİVARI
26.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMANGAZİ,BAYRAKLI,TEPEKULE,ALPASLAN,ÇAY,ÇİÇEK,R.ŞEVKET İNCE,M.ERENER ,MANAVKUYU, ADALET MAHALLESİ,SEHİT HAKAN UYSAL CADDESİ,275/4 617/10,637,1593/20,1593/14,2092,2093, 2109/2,2129,2124,2129, 2130,2134,2138/ 1-2,2108/1,2100, 2102,2103,2104,2119,2120,2120/1,2120/4, 2121,2123,2125, 2126,2126/1,2127,2130, 2123,2123/1,2123/2,2123/3,2123/4,2123/5,2124,2128,2128/1, 2162,2162/1,2172,5733, 5806,5816,5817,5818,5828,5829,5829/1 SOKAKLAR,ŞEHİT JANDARMA ÇAVUŞ HAKAN ŞAKA PARKI İÇİ
26.10.2022 13:10 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,267/1,267,263,261,266,264 SOKAKLAR VE CİVARI
BORNOVA
26.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMDİBİ ,YEŞİLOVA,ZAFER,ALTINDAĞ,KOŞUKAVAK MAHALLELERİ,YENER,FAZILPAŞA,YAVUZ SELİM CADDELERİ,194,111,113,117,119,145,147/1,160,172,158,206,219,219/1,221,225,227,249,251,301,303, 322,378,380,382,386,388,390,394,396, 396/1,414,501,305,307,309,349,349/1,402,412,464,469,470,474, 495,497,499,543,544, 456,460,467,468,469,470,472,475,476,543,4216,4165,4167,4169,4175,4179,4181, 4185,4250,4268,4301,4303,4305,4307,4309,4311,4416,4515,5181/1,5267,5458,5459,5460,5460/1,5461, 5463,5464,5465,5469,5489,5489/1,5527,5537,5538,5539,5540,5542,5543 SOKAKLAR VE CİVARI,KÜLTÜR MERKEZİ
BUCA
26.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UFUK MAHALLESİ,864,869,862,866,877 SOKAKLAR VE CİVARI
26.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KURUÇEŞME MAHALLESİ,DOĞUŞ CADDESİ,203/1,203/20,203/25 SOKAKLAR VE CİVARI
26.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BARIŞ MAHALLESİ,353,355,357,366,360,353 SOKAKLAR VE CİVARI
26.10.2022 09:10 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KURUÇEŞME MAHALLESİ,203/31,201/4,DOĞUŞ CADDESİ,HACI BEKTAŞ VELİ SOKAK VE CİVARI
FOÇA
26.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE YENİ FOÇA FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ ALİ STAİR CADDESİ, KARAGÖZ CADDESİ VE CİVARLARI
KARABURUN
26.10.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN MAH. (TR-12) - 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 62, 64, 65, SOKAKLARI, AYIBALIĞI CADDESI VE CIVARI
26.10.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN MAH. (TR-9) - D KOLU - 33, 34, 35, 36 SOKAKLARI VE CIVARI
KARŞIYAKA
26.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6719,6657,6645, 6645/3,6645/4 SOKAKLAR VE CİVARI
26.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUHMURİYET MAHALLESİ,6720,6722,6653,6723,6724,6653/5,6653/3,6720,6722,6725 SOKAKLAR VE CİVARI
26.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ ,6716, 6718/1 SOKAK VE CİVARI
26.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6732,6745,6746,6732,6741,6735,6737 SOKAKLAR VE CİVARI
26.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6620, 6713, 6719/1,6634/1 SOKAKLAR VE CİVARI
KEMALPAŞA
26.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENI MAHALLE -YĞITLER MAHALLESI- SARILAR MAHALLESI - SINANCILAR MAHALLESI -BAĞYURDU OVA YOLU - BAĞYURDU TOPRAK SULAMA TRAFOLARI -İŞLETME TRAFOLARI VE CIVARLARI
KİRAZ
26.10.2022 10:30 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ORHANGAZI MELTEM GES, HALK ENERJI GES, ORKUN GES ÖZEL TRAFOLARI
KONAK
26.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜZELYALI MAHALLESİ ,56/3-56/5-76-76/1 SOKAKLAR VE CİVARI
26.10.2022 13:10 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜZELYALI MAHALLESİ,24-25-26-39-44-62 SOKAKLAR VE CİVARI
MENDERES
26.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇILEME MAH. DEĞIRMENDERE MAH. SANCAKLI MAH.
26.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜLDÜR CUMHURIYET MH TEMEL PAŞA CD
ÖDEMİŞ
26.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMIRLI VE OVAKENT MAHALLELERI
26.10.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAH. ANACIK ÇEŞMESI MEVKII
26.10.2022 15:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOZDAĞ MAHALLESI
SEFERİHİSAR
26.10.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR TURABIYE MAHALLESI, ÇOLAK İBRAHIM BEY MAHALLESI VE ÖZEL TRAFOLAR.
SELÇUK
26.10.2022 10:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ACARLAR, SULTANIYE, ÇAMLIK, GÖKÇEALAN VE HAVUTÇULU MAHALLELERI TAMAMI, ABUHAYAT VE TAVŞANTEPE MEVKILERI, ÖZGÜN GES, ASPIRINA GES, GÜMÜŞDAĞ TRT VERICI İSTASYONU, ÖNCÜ MICIR TESISLERI