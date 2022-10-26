İzmir’de elektrik kesintisi 26 Ekim Çarşamba

FOÇA

26.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE YENİ FOÇA FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ ALİ STAİR CADDESİ, KARAGÖZ CADDESİ VE CİVARLARI



KARABURUN

26.10.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN MAH. (TR-12) - 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 62, 64, 65, SOKAKLARI, AYIBALIĞI CADDESI VE CIVARI

26.10.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN MAH. (TR-9) - D KOLU - 33, 34, 35, 36 SOKAKLARI VE CIVARI



KARŞIYAKA

26.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6719,6657,6645, 6645/3,6645/4 SOKAKLAR VE CİVARI

26.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUHMURİYET MAHALLESİ,6720,6722,6653,6723,6724,6653/5,6653/3,6720,6722,6725 SOKAKLAR VE CİVARI

26.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ ,6716, 6718/1 SOKAK VE CİVARI

26.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6732,6745,6746,6732,6741,6735,6737 SOKAKLAR VE CİVARI

26.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6620, 6713, 6719/1,6634/1 SOKAKLAR VE CİVARI

