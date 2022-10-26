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İzmir’in üç ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

İzmir’in BUca, Konak ve Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

26.10.2022, 09:13

İzmir’in üç ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Buca, Konak ve Bornova ilçelerinde operasyon düzenlendi. Önceden belirlenmiş 4 farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler, 24 kilo 500 gram esrar, 6 kilogram metamfetamin ve 20 bin adet ecstasy hap ele geçirdi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen S.D., E.O., K.S., M.G., S.Y., Y.Y. ve S.Y. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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