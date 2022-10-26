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Haberler İzmir İzmirli depremzedeler konutlarına kavuşuyor! 312 konut ve 2 iş yerinin kurası çekildi

İzmirli depremzedeler konutlarına kavuşuyor! 312 konut ve 2 iş yerinin kurası çekildi

İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Daire Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda 3 bin 649 konutun yapıldığı rezerv alanında inşa edilen 312 konut ve 2 iş yerinin kura çekimi yapıldı. Bugün sahipleri belirlenen konut ve iş yerlerinin pazartesi gününden itibaren teslim edileceği belirtildi.

AA

26.10.2022, 12:43

İzmirli depremzedeler konutlarına kavuşuyor! 312 konut ve 2 iş yerinin kurası çekildi

İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) noter huzurunda yapılan kura çekimi öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan AFAD İzmir İl Müdürü Kartal Muhcı, depremden sonra yıkılan veya ağır hasar gören binaların bulunduğu semtlerde 7 proje alanında yapılan 1392 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini hatırlattı.

Bayraklı'daki rezerv alanda yapılan konutlarda da ilk etabın tamamlandığını, hak sahiplerine teslim etme aşamasına geldiklerini bildiren Muhcı, "Birinci etapta 312 konut ve 2 iş yerinin kura çekimleri olacak. Konut hak sahibi olan 1770 vatandaşımız ve iş yeri hak sahibi olan 193 vatandaşımızın kura çekimlerini noter huzurunda gerçekleştireceğiz." dedi.

Muhcı, bugün sahipleri belirlenen konut ve iş yerlerinin pazartesi gününden itibaren teslim edileceğini bildirdi.

Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını anımsatan Muhcı, "Maalesef 30 Ekim depreminde birçok canımızı kaybettik. Ekiplerimiz 107 vatandaşımızı da enkaz altından kurtardı. Şu an hem rezerv hem proje alanında yapılan konutlarımız gerçek anlamda depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Vatandaşlarımız yeni yuvalarına kavuşacaklar. Rabbim bir daha böyle afetler yaşatmasın." diye konuştu.

Rezerv alan olarak belirlenen Şehir Hastanesi çevresindeki 375 hektarlık arazide 8 etapta toplam 3 bin 657 konutun yapılması planlanıyor.

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