Almanya'da yaşayan ve 3 ay önce ailesiyle birlikte memleketi Tire'ye gelen müzisyen Engin Özalp, ilçede geçirdikleri trafik kazasının ardından çocuklarıyla birlikte taburcu olurken eşi Feride Özalp'in ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Engin Özalp, eşinin tedavi gördüğü İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden kendisine verilen haberle umutlandı.

UMUTLANDIRAN HABERİ ALDI

Feride Özalp, doktorların durumunda iyileşme görmesi üzerine aylardır bağlı olduğu solunum makinesinden ayrıldı. Henüz bilinci kapalı olan eşinden güzel haberi alan Engin Özalp, "3 aydır hastaneden güzel bir haber bekliyordum. Bağlı olduğu solunum cihazından çıkarılması umutlarımı artırdı. Sürekli 'ne olur uyan artık karıcığım' diye sesleniyorum. Biliyorum, beni duyuyor. Sağlıklı şekilde tekrar aramıza dönecek bundan hiç kuşkum yok" dedi.

AKCİĞERLERİ PATLAMIŞTI

5 çocuğunun annesi eşiyle 19 yıllık evli olduğunu ancak beraberliklerinin 21 yılı aştığını belirten Engin Özalp, "Ailecek geçirdiğimiz kazanın adından eşimin iki akciğeri de patladı. En büyük hasarı o aldı. O günden bu yana hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi görüyor. Entübe edilmişti. Uzun süre solunum makinesine bağlı kaldı. Doktorları akciğerlerinin neredeyse tamamen iyileştiğini söylüyor. Şimdi sadece nefes almakta yorulduğunda makineden destek alıyor" dedi.

Feride Özalp'ın kullandığı otomobil, 3 Ağustos'ta Tire-Belevi karayolunun yaklaşık üçüncü kilometresinde karşı yönden gelen özel otomobille kafa kafaya çarpışmıştı. Feci kazada 1 kişi ölmüş ve Feride ile birlikte 8 kişi de yaralanmıştı.

'UYANACAGINA EMİNİZ'

FERİDE'NİN, derin koma halinin devam etmesine rağmen kısa bir süre önce anlamlı bir gelişme daha yaşadıklarını heyecanla anlatan Engin Özalp, "Ortanca kızım geçenlerde ziyaretine gittiğinde kendisine 'annecim, beni duyuyorsan gözlerini iki kez kırp' dediğinde gözlerini hafifçe kırptığını söyledi. Benim sesimi de duyduğunu biliyorum. Doktorları uyanmadan sağlık durumu hakkında net bir şey söyleyemeyeceklerini belirtse de bizler onun uyanacağına eminiz. Onu çok ama çok özledik" diye konuştu.

NADİR UYSAL