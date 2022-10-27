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Haberler İzmir “CHP’li başkanın eleştirdiği teleferik projesi Büyükşehir’e ait”

“CHP’li başkanın eleştirdiği teleferik projesi Büyükşehir’e ait”

27.10.2022

“CHP’li başkanın eleştirdiği teleferik projesi Büyükşehir’e ait”
İZMİR Bayraklı'da yapımı devam eden Şehir Hastanesi'ne ulaşım için teleferik sistemi kurulacağıyla ilgili haberlerin ardından, CHP'den itirazlar geldi. CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, "Kalp krizi geçiren bir hastayı teleferikle mi taşıyacağız? Hastaneye gidecek bir vatandaş teleferikle mi ulaşacak? Çok ciddi bir problem" ifadelerini kullandı. Gültekin'in bu sözlerinin ardından, İzmir Valiliği'nden de bir açıklama geldi. Açıklamada teleferik projesinin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce projelendirildiği kaydedildi.
AÇIKLAMADA, "Her türlü ulaşımın inşası, düzenlenmesi ve koordinasyonu ilgili mevzuata istinaden büyükşehir belediyelerinin görev ve sorumluluğunda bulunmaktadır. Hastaneye ulaşımda teleferik kullanımı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin daha önceden üzerinde çalışmakta olduğu bir proje olup, deprem konutlarını kapsayacak şekilde genişletilerek hayata geçirilmesi valiliğimizce tavsiye edilmiştir. Şehir Hastanesi ile ilgili ambulans yolları da dahil tüm ulaşım çalışmaları eşgüdüm içerisinde yürütülmekte ve esas ulaşım, çevre yolu ile bağlantılı yollardan sağlanacak olup teleferik ile hasta nakli vb. söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.

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