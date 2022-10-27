İki kadın, iki firari katil

EZGI Özarslan ve Hülya Şellavcı Yeğin, boşanmak üzere oldukları eşleri tarafından hunharca öldürüldüler. İkisinin de koruma kararı vardı, ikisinin de kocası cinayetten sonra kaçtı. Cani kocalar Deniz Özarslan ve Kaffar Yeğin her yerde aranıyor.

İZMIR Bornova'da geçtiğimiz Temmuz ayında boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahla vurulan Ezgi Özarslan 6 gün yaşam savaşı verdikten sonra yaşamını kaybetmişti. Evlilik yıldönümü günü toprağa verilen Ezgi Özarslan'ın kocası 92 gündür yakalanamadı.

Anne Zinet Zerkin, Deniz Özarslan'ın bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini ve en ağır cezayı almasını istedi. İzmir Bornova'da yaşayan 52 yaşındaki Hülya Şellavcı ise kendine ait ayakkabı atölyesinde ölü bulunmuştu. Kurulan özel ekip, talihsiz kadının 4,5 ay önce evlendiği ve bir süredir ayrı yaşadığı kocası Kaffar Y'yi cinayetin baş şüphelisi olarak arıyor.

FATİH ŞENDİL