  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İki kadın, iki firari katil

İki kadın, iki firari katil

27.10.2022

İki kadın, iki firari katil

EZGI Özarslan ve Hülya Şellavcı Yeğin, boşanmak üzere oldukları eşleri tarafından hunharca öldürüldüler. İkisinin de koruma kararı vardı, ikisinin de kocası cinayetten sonra kaçtı. Cani kocalar Deniz Özarslan ve Kaffar Yeğin her yerde aranıyor.

İZMIR Bornova'da geçtiğimiz Temmuz ayında boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahla vurulan Ezgi Özarslan 6 gün yaşam savaşı verdikten sonra yaşamını kaybetmişti. Evlilik yıldönümü günü toprağa verilen Ezgi Özarslan'ın kocası 92 gündür yakalanamadı.

Anne Zinet Zerkin, Deniz Özarslan'ın bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini ve en ağır cezayı almasını istedi. İzmir Bornova'da yaşayan 52 yaşındaki Hülya Şellavcı ise kendine ait ayakkabı atölyesinde ölü bulunmuştu. Kurulan özel ekip, talihsiz kadının 4,5 ay önce evlendiği ve bir süredir ayrı yaşadığı kocası Kaffar Y'yi cinayetin baş şüphelisi olarak arıyor.

FATİH ŞENDİL

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA