İzmir’den 12 vekil çıkaracağız

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 28 Ekim'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı 2023 siyaset vizyon belgesine yönelik bilgi verdi. Programa İzmir'den güçlü bir katılım olacağını kaydeden Sürekli, "28 Ekim'de yapılacak olan 2023 siyaset vizyon belgemizin açıklanması bizim için çok önemli bir süreç. Genel Merkezimiz buna aylardır hazırlanıyor ve bir İzmirli bu işin başında. Genel Başkan Yardımcımız ve İzmir Milletvekilimiz Hamza Dağ koordinesinde bu çalışmalar yürüyor" dedi.

HEDEF 80 BİN ÜYE

AK Parti İzmir İl teşkilatı olarak 2022 yılı için belirlenen 50 bin yeni üye hedefini aşarak yeni hedef belirlediklerini de anlatan Sürekli, "İzmir İl Teşkilatı olarak 50 bin hedefimizi aştık, 55 binlere geldik ve yeni bir hedef belirledik. Revize ettik, yıl sonuna kadar 80 bine çıkardık. Şu anda teşkilatlarımız buna hazırlanıyor. Aynı zamanda göreve geldiğimizden bu yana 3 yılda 200 bin üyeye ulaştık. Onun da mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tabi ki sandığa yansıyacak, bunu alan çalışmalarımızda da görüyorum. Anketler saha çalışmalarıyla örtüşüyorsa doğrudur. Biz anketlerde büyük bir ivme kazandık. İzmir'de hedefimiz Cumhur İttifakı olarak birinci parti olmak. 2011 İzmir'de bizim rekor oyumuz, onun üzerine çıkıyoruz, milletvekili olarak da 6+6 iddiam var" açıklamasını yaptı.