Organize suç örgütlerine Nefes-2 Operasyonu

TÜRKİYE genelinde organize suç örgütlerine yönelik ikinci dalga operasyon için harekete geçildi. Adana, Balıkesir, Gaziantep, İzmir, Kocaeli, Mardin ve Şanlıurfa'da 583 adreste faaliyet gösteren 9 suç grubu tespit edildi. Bunun üzerine 198 şüphelinin yakalanması için dün sabah eş zamanlı "Nefes-2 Operasyonu" düzenlendi. Baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bu yıl yapılan 6 bin 115 operasyonda 4,7 milyon paket kaçak sigara ile yüzlerce ton tütün mamulü ve 329 bin puro ele geçirilirken, 625 milyon lira vergi kaybının da önüne geçildi.

SUAT SALGIN