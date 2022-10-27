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Haberler İzmir Örnek şoför

Örnek şoför

Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Rıza Appan, içinde 1,5 milyon lira bulunan çantayı teslim etti.

27.10.2022

Örnek şoför

İzmir'in Tire ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 44 yaşındaki Rıza Appan, minibüsünde unutulan, içinde 1 buçuk milyon lira bulunan çantayı sahibine teslim etti.

1 BUÇUK MİLYON VARDI
Minibüs şoförü Rıza Appan, iş bitiminde aracının içinde temizlik yaparken bulduğu ve içinde 1 buçuk milyon lira bulunan çantayı sahibine teslim etti. Çantayı kontrol ettiğinde içinde yüklü miktarda dövizin yanı sıra altın bilezikler ve bir cep telefonu olduğunu gören örnek şoför, "Çantanın kime ait olduğunu araştırırken bu esnada çantadaki cep telefonu çaldı. Sahibi isminin açıklanmasını istemeyen yaşlı bir kadındı. Vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde sahibine çantayı ulaştırarak teslim ettim. Kendisi de beni evimde ziyaret ederek gönül aldı" dedi.

NADİR UYSAL

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