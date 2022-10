128 yıllık marka değer: Yeni Asır

Demokratik toplumlar için vazgeçilmez olan gazetecilik mesleği ve gazeteler, toplumların ilerlemesi yanında bireylerin olgunlaşmasında, gelişmesinde ve bilgi sahibi olmasında da belirleyici ve çok önemli unsurlardır. Günden güne hayatımızı çevreleyen dijitalleşme ile birlikte basılı medyanın yerini, internet haber siteleri ve sosyal medya neredeyse tamamen almış durumdayken, geleneksel medyanın kıymetini daha iyi anlar hale gelmiş bulunuyoruz. Bilgi çağında her ne kadar habere ulaşma hızı ve erişim kolaylığı gibi avantajları yaşıyorsak da yazılı basının sağladığı güven, kalıcılık, meslekî yeterlilik ve kurumsal kaliteyi bulmak artık çok güç hale geldi.



UMUTVAR OLMAMIZI SAĞLIYOR

Bu anlamda ilimizin köklü ve güzide yayın organı Yeni Asır başta olmak üzere, kurumsal markaların varlığı, doğru, objektif, güvenilir ve kaliteli haberciliğe ulaşım noktasında hala umutvar olmamızı sağlamaktadır. İzmir'imizin ve Ege Bölgesi'nin, Yeni Asır gibi yüzyılı aşan bir marka değerine sahip olması, bölgemiz için çok önemli bir kazanımdır. Cumhuriyet öncesine uzanan geçmişiyle şehrin yaşayan hafızası olan Yeni Asır, İzmir'le özdeşleşmiş, İzmir'e büyük katkılar sağlamış, İzmirlilerin gönlünde her zaman sağlam bir yer edinmiştir.



DESTEKLERİN SÜRMESİ GEREKLİ

Uzun ve zorlu yolculukta 128. yılı geride bırakan ve bu süreçte ilkeli yayıncılık anlayışından taviz vermeyen Yeni Asır'ın daha nice yüzyıllar varlığını sürdürmesi, tüm İzmirliler gibi bizlerin de temennisidir. Ülkemizin, bölgenin ve İzmir'imizin geleceğinde Yeni Asır'ın çok önemli roller üstleneceği muhakkaktır. Kentin tüm dinamiklerinin ve hemşehrilerimizin de Yeni Asır'a olan desteklerini şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürmesini bekliyor, muhabirinden genel yayın yönetmenine, tüm kademelerdeki her bir çalışanına başarılar dilediğim Yeni Asır ailesinin nice 128 yıllara ulaşmasını temenni ediyorum.





