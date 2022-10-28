‘Bakkal fiyaskosunun hesabını ver Soyer!’

Yeni Asır'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Halkın Bakkalı projesinin fiyaskoyla sonuçlandığını duyurması kent gündemine oturdu. Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Soyer'in bu projede heba edilen milyonlarca liranın hesabını vermesi gerektiğini söyledi

Halkın Bakkalı’nın batması çok doğal

. "Bir Tunç Soyer klasiği daha" diyen Hızal, "Başladığı hiçbir şeyi başarı ile sonuçlandıramayan bir belediye başkanı profili ile karşı karşıyayız. Çok büyük bir kaynak israfı yaşandı. Bunun hesabını başta Tunç Soyer olmak üzere ilgililerin vermek zorunda olduğunu düşünüyoruz" dedi.