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Haberler İzmir Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen: Tecrübe ve birikimleriyle ilkeli yayıncılığını sürdürecek

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen: Tecrübe ve birikimleriyle ilkeli yayıncılığını sürdürecek

28.10.2022

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen: Tecrübe ve birikimleriyle ilkeli yayıncılığını sürdürecek
Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, "Yayın hayatında ilklere imza atmayı gelenek haline getiren, Türkiye'nin en eski gazetesi olma unvanını taşıyan Yeni Asır, kamuoyu oluşturma ve bilgilendirme gibi önemli işlevler de üstlenmektedir" dedi. Uğur Demirezen şu mesajları verdi: "Ülkemizin üçüncü büyük kenti İzmir'de bundan 128 yıl önce yayın hayatına 'Merhaba' diyen Yeni Asır Gazetesi, ilimizin ve bölgemizin nabzını tutmayı sürdürmekte ve yaygın, modern iletişim araçları aracılığıyla bizlere objektif, doğru ve tarafsız haberleri iletmektedir. Yeni Asır'ın bir asrı aşan tecrübe ve birikimiyle bundan sonraki süreçte de İzmirimizin ve Bayındırımızın tanıtımına katkı ve destek olacak yayınlarının devam edeceğinden şüphem yok. İlkeli yayıncılık anlayışının her daim sürmesini dilediğim Yeni Asır Gazetesi'nin 128. kuruluş yıldönümünü içtenlikle kutluyor, tüm fertlerine sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum."
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