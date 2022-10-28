Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu: Her zaman bir okul gibi her zaman bir okul gibi oldu

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Türk basın tarihinde ve Egemizin incisi İzmir'de adı hep yeniliklerin öncüsü olarak anılan Yeni Asır Gazetemizin 128'inci yaşı kutlu olsun" mesajı verdi. Başkan Koştu, 128. yıl kutlama mesajında şunları söyledi: "Yerel gazeteciliği bölge düzeyinde ulusal boyutta sürdüren, kurulduğu ilk günden bu yönüyle bir ilki gerçekleştiren ve 128'inci yaşına kadar başarılı bir şekilde yayın hayatına devam eden Yeni Asır Gazetesi'nin demokrasinin vazgeçilmezi, halkın haber alma özgürlüğünü sağlayan basın mecrasında kamu adına görevini yıllardır en iyi şekilde yapması takdire şayan bir durumdur. Yeni Asır, İzmir basın camiası için her zaman bir okul görevi görmüştür. Bu başarılarıyla her zaman alkış alan Yeni Asır Gazetemizin yayın hayatına devam etmesi dileklerimle 128'inci yaşını kutluyorum."