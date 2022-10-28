Esnafa pozitif ayrımcılık yapılmalı

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, Yeni Asır'ın 128'inci yılına özel gazetemize açıklamalarda bulundu. Esnafa pozitif ayrımcılık yapılmasının gerekli olduğunu vurgulayan İESOB Başkanı Mutlu, "Toplumda sayısal çoğunluğa sahip olan, birleştirici özelliği ile sosyal dayanışmayı besleyen esnaf sanatkarların rahatlaması, zincirin devamında toplumsal refahı da beraberinde getirecektir" şeklinde konuştu.



GÖNÜLDEN KUTLUYORUM

Yeni Asır'ın 128'inci yılı hakkında düşünceleriyle söze başlayan Mutlu, "İzmir'in ve Ege Bölgesi'nin sesi olarak yola çıkan, yayıncılıktaki başarısıyla ulusal boyuta ulaşan Yeni Asır Gazetesi'nin 128. Yıldönümünü gönülden kutluyorum. Gazetecilik, sorumluluğu ağır ve zor mesleklerden birisidir. Gazeteciler, her türlü zorluğa rağmen, insanları sağlıklı ve hızlı şekilde bilgilerle buluşturmak, kamuoyu bilincini artırmakla mükelleftirler. Aynı şekilde, toplumların gelişmesi, aydınlanması için de ilkeli ve güçlü medya kuruluşlarının varlığı büyük önem taşımaktadır. Böylesine önemli ve sosyal sorumluluğu büyük bir alanda, Yeni Asır Gazetesi'nin bir asırdan fazla sürdürdüğü azimli ve özverili çabalar takdirle karşılanmalıdır" diye konuştu.



DESTEKLER DEVAM ETMELİ

Esnafa pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğinin altını çizen Mutlu, "Güç günler geçiren esnaf sanatkarlara pozitif ayırımcılık yapılması gerekmektedir. Çünkü mevcut şartlarda üyelerimizin eski günlerine dönmesi zor olacaktır ve zaman alacaktır. Toplumda sayısal çoğunluğa sahip olan, birleştirici özelliği ile sosyal dayanışmayı besleyen esnaf sanatkarların rahatlaması, zincirin devamında toplumsal refahı da beraberinde getirecektir. Dolayısıyla ülke yöneticileri tarafından gündeme getirdiğimiz sorunlar ve çözüm önerileri dikkate alınmalı, kesime yönelik destek ve teşvikler sürdürülmelidir. Bu noktada her zaman yanımızda olan ve sesimizi duyuran Yeni Asır Gazetesi'nin de teşkilatımıza destek vermeye devam edeceğine olan inancımız tamdır" dedi.

KESİMİMİZE DAİMA DUYARLI YAKLAŞTI

"Yeni Asır Gazetesi, her dönem esnaf sanatkarlara duyarlı yaklaşmış, teşkilatımızın beklentilerine, çalışmalarına ve düşüncelerine sayfalarını açmıştır" görüşünü dile getiren İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Gerçekten de esnaf sanatkarlar bugün oldukça sıkıntılı günler yaşamaktadırlar. Korona salgınından, en fazla esnaf kesiminin olumsuz yönde etkilendiği herkesin kabul ettiği bir gerçektir. Salgın sürecinde pek çok meslek kolunda faaliyetleri durdurulan ya da sınırlandırılan esnaf sanatkarlar, pandemi tahribatının ardından da döviz dalgalanmalarının, hammadde sıkıntılarının ve enerji maliyetlerindeki artışlarının etkileri ile sarsılmışlardır."

MERT ALPDÜNDAR