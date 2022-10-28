Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Yeni Asır Gazetesi'nin 128'inci yılına özel çıkacak ekimize Türkiye, Ege Bölgesi ve İzmir sanayicilerinin hedefi ve Yeni Asır'ın 128'inci yılına dair düşünceleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ülkemizin 2023 yılında güçlü sanayi-güçlü Türkiye vizyonuyla hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Yorgancılar, "Bizim bu süreçte ülke olarak, öncelikle ekonomimizdeki açmazları çözmemiz, sanayimizin ülke ekonomisine ve kalkınmasına katkısını artırması için rakipleri ile eşit şartlarda üretim imkanına sahip olması ve gelişimi yönünde adımlar atılması kaçınılmazdır. İzmir, net ihracatçı yapısı ile sanayi potansiyeli ve üretim çeşitliliği ile mevcut ve kurulma halindeki OSB'leri yine ülke ekonomisine en yüksek katkıyı koymaya devam edecektir. Sanayiciler olarak bizlerin hedefi bu yöndedir" dedi.



DÖNÜŞÜM VURGUSU

Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılında güçlü sanayi-güçlü Türkiye vizyonu ile yol alması gerektiğini vurgulayan Yorgancılar, "Yüzüncü yılımızı kutlayacağımız 2023 yılında ülkemizin güçlü sanayi-güçlü Türkiye vizyonu ile yol alması gerektiğini, bu açıdan da bölge sanayimizin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da önemli bir rol oynayacağının altını çizmek isterim. Dijitalleşme, teknolojideki değişimler, dünya ticaretini ve sanayisini de yeni bir dönüşüme zorlamaktadır. Biz filmin ilk bölümünü pandemi sürecinde gördük tanık olduk ve hatta yaşadık. Şimdi ikinci yarısını yaşıyoruz. Burada jeopolitik risklerle birlikte ticari bir kutuplaşma küresel ekonomiye yön vermektedir. Bizim bu süreçte ülke olarak, öncelikle ekonomimizdeki açmazları çözmemiz, sanayimizin ülke ekonomisine ve kalkınmasına katkısını artırması için rakipleri ile eşit şartlarda üretim imkanına sahip olması ve gelişimi yönünde adımlar atılması kaçınılmazdır. İzmir, net ihracatçı yapısı ile sanayi potansiyeli ve üretim çeşitliliği ile mevcut ve kurulma halindeki OSB'leri yine ülke ekonomisine en yüksek katkıyı koymaya devam edecektir. Sanayiciler olarak bizlerin hedefi bu yöndedir"

HERKESE NASİP OLMAYACAK BAŞARI

Yeni Asır'ın 128'inci yılına dair duygu ve düşüncelerini paylaşan Yorgancılar, "Bir asrı aşarak, dünya savaşlarına ve ülkemizin kuruluşuna dek en önemli olaylara tanıklık ederek gelen bir habercilik tecrübesi her yayın kuruluşuna nasip olmayacak bir başarıdır. Bu başarıya İzmir'den imza atılıyor olması, bizleri ayrıca mutlu etmektedir. Kuşkusuz ki dijitalleşmenin her geçen gün habercilikteki rekabeti güçleştirdiği bir ortamda yazılı olarak basın-yayın faaliyetlerine devam etmek hiç kolay değildir. Özellikle de maddi imkanların ve hammaddeye ulaşımın zorlaştığı bir süreçte bu takdire şayan bir özveridir. Bu özveri, tek bir kişi, tek bir makamla değil, bir ekip ve gönül işi ile mümkün olmuştur. Neticesinde de, değişen, güçleşen tüm şartlara rağmen, başarıyla ayakta kalmayı başarmış olan bir gazete ortaya çıkmıştır. Bundan sonraki süreçlerde de, Yeni Asır, faaliyetlerine yine başarıyla devam edecektir. Yeni Asır'ın 128. yılını ve kurucularından itibaren bu yaşa gelmesinde çaba gösteren tüm emektarlarını gönülden kutluyor, nice faaliyet yılları diliyorum" dedi.

MERT ALPDÜNDAR