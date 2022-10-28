MHP 25. dönem İzmir Milletvekili ve iş insanı Murat Koç, Türkiye'nin geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz yüzyıl, Türk asrı olacak. Bunu hiçbir güç engelleyemeyecek. Cenab-ı Allah bu misyonu, bu millete, bu asırda vermiştir" dedi. Türkiye'nin dünya konjonktürünü şekillendiren başarılara imza attığını vurgulayan Koç, "Türkiye, potansiyeli de kaynakları da çok kuvvetli ülkelerin başında geliyor. Jeopolitik konumu, iklimi ve insan kaynaklarıyla büyük potansiyele sahibiz. Ama maalesef günlük düşünülen, geçmişteki hataların devam ettiği bir yapı var. Bunu aşmalıyız. Zaten içinde bulunduğumuz yüzyıl, Türk asrı olacak. Bu süreç güneş doğar gibi doğmaya başlamıştır. Son dönemde üstlendiğimiz pek çok rol ve dünya konjonktürünü şekillendirmesi bunu net şekilde göstermiştir. Uluslararası kamuoyunda kabul gören başarılar bunu kanıtlıyor. Geleceğimize daha iyi bakmalıyız" ifadelerini kullandı.



YENİ ASIR'A TEBRİK

Yeni Asır'ın 128. yılı hakkında da konuşan Koç, "Yeni Asır gazetesi, İzmir'in, Ege Bölgesi'nin tarihine, iş dünyasına, sosyal yaşantısına, geçmiş ve gelecek arasında köprü oluşuna, bölge ekonomisine verdiği büyük desteklerle, önceleri iş arayan herkesin Yeni Asır'dan kendilerine iş bulmasına ve İzmir'in sosyal yaşantısına verdiği destekle bilinen bir gazetedir. Ben, Yeni Asır'ın ileride de İzmir'in ve Ege Bölgesi'nin her şeyine yön vereceği inancıyla halkımıza, milletimize ve devletimize hizmet etmesini diliyorum" şeklinde konuştu.



■ MERT ALPDÜNDAR

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