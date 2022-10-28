Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan: İyi ki varsın Yeni Asır

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Türkiye'nin en köklü gazetesi Yeni Asır Gazetesi'nin 128'inci yaşını kutluyorum" dedi. Aydın Pehlivan kutlama mesajında şunları dile getirdi: "Yayın hayatı boyunca demokratik yaşam, serbest ticaret, ülke ve ülkü birliği ve Atatürkçü düşüncenin savunucusu olan ve basında önemli atılımlara öncülük eden Yeni Asır, örnek bir kuruluştur. Basın meşalesini gururla taşıyan, Türk basınının bölgesel gücü ve Ulu Çınarı Yeni Asır Gazetesi'nin güçlü kadrosuyla nice yüzyıllara okuyucularıyla buluşması temennisiyle. İyi ki varsın Yeni Asır..."

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