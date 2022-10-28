Türk basın tarihine damga vuran bir gazete

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Türkiye'nin yaşayan en eski gazetesi unvanını gururla bugünlere getiren Yeni Asır'ın 128. yaşını kutladığını belirterek şunları söyledi: "19 Ağustos 1895'te vatan toprağımız Selanik'te kurulan, Kosova'da, Manastır'da dağıtımı yapılan Yeni Asır, 3 asırdır yayın hayatını sürdüren, Türk basınına yenilikler getiren bir koca çınardır. Yeni Asır, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş Türkiye değerlerine sahip çıkan, Yeni Türk alfabesinin kabulünden sonra, yeni alfabe ile basılan ilk gazetesi olma unvanına da sahiptir. Yayın hayatı boyunca her daim demokratik yaşam, ülke ve ülkü birliği ve Atatürkçü düşüncenin savunucusu olan, 128 yıldır tarihin tanığı, Türk basın hayatına damga vuran, basınımızın ve Ege'mizin mihenk taşı Yeni Asır gazetemizin 128. yaşını kutluyorum. Kurulduğu günden bugüne dek sürekli Türk basınında yeniliklere imza atan Yeni Asır, bölgemizin gelişimi ve değişiminde büyük bir görev üstlenmiştir. Türkiye'nin yaşayan en eski gazetesi unvanını gururla 128. yıla getiren Ege Bölgesi'nin güçlü sesi Yeni Asır gazetesinin yeni yaşını kutluyor, Yeni Asır ailesini sevgiyle selamlıyor, başarılarının devamını diliyorum."

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