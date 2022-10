AK Partili Sürekli’den Cumhuriyet’in 99. yılı mesajı: Cumhuriyet kazanımları parlayacak…

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yılı vesilesiyle bir mesaj yayımladı

"CUMHURİYET KAZANIMLARI PARLAYACAK…"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yılı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Sürekli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" açılımını işaret ettiği mesajında, "Türkiye; Cumhuriyetin 100. yılına doğru gururla yol almaktadır. Ve 'Türkiye Yüzyılı', Tam Bağımsız ve Büyük Türkiye hedefi için alın teri dökmeye, mücadeleye devam edeceğimiz bir yüzyıl olacaktır. Bağımsızlık ve milli kurtuluş mücadelemizin tacı olan Cumhuriyetin ve kazanımlarının parlaması, daha da yücelmesi için katlanarak artan bir motivasyon ve tüm farklılıklarımızla birliğimizi güçlendirme zamanıdır." ifadelerini kullandı.

ANLAMALI, İÇSELLEŞTİRMELİ, HAYATA GEÇİRMELİYİZ.

Başkan Sürekli mesajına şu sözlerle devam etti; "İlelebet unutulmayacak bir kurtuluş destanının emanetçileri olarak büyük bir vazifenin de sahibiyiz. O gün; sen, ben demeden vatan toprakları için can veren, kan ve imanla bize Cumhuriyeti hediye eden ecdadın ruhları huzur içinde olsun. Çünkü; milli iradenin üstünlüğü daim olacak; demokrasi ve kalkınma hamlelerimiz büyüyerek sürecek. Milli ve yerli üretimlerimiz artacak. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi; 'Dünyada her kavmin, varlığı kıymeti, hürriyet ve bağımsızlık hakkı; sahip olduğu ve yapacağı medenî eserlerle orantılıdır. Medenî eser vücuda getirmek kabiliyetinden mahrum olan kavimler hürriyet ve bağımsızlıklarından soyunmaya mahkûmdurlar.' Velhasıl; Cumhuriyet'i bir bayram coşkusuyla ama anlayıp içselleştirerek hayata geçirmemiz gerekmektedir. Bilimden sanata, ekonomiden sağlığa ve eğitime her alanda Cumhuriyet değerlerinin işaret ettiği adımları attık ve atmaya devam edeceğiz. Terör başta olmak üzere emperyalist güçlerin doğrudan ve dolaylı tüm müdahalelerini, Cumhuriyete ve davamıza olan inancımızla bugüne kadar bertaraf ettik, bundan sonrası için de korkumuz yoktur."

'TÜRKİYE YÜZYILI' İSTİKLAL VE İSTİKBALİN YÜZYILDIR…

Cumhuriyet'in asırlık geçmişindeki birikimle, yeni bir yüzyılın kapılarını araladıklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu noktada önemli bir vizyon ortaya koyduğunu belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli; 'Cumhuriyet Zirvesi ve Yol haritası' niteliğindeki toplantıya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu; "Cumhurbaşkanımız; siyasi hayatı boyunca öngörüsünü, kararlılığını hiç kaybetmemiştir. Hedefinden hiç sapmayarak eserleriyle tarih yazmış, milletiyle birlikte yoluna devam etme gücünü ne pahasına olursa olsun göstermiştir. Şimdi de 'Türkiye'nin Yüzyılı' açılımıyla Cumhuriyetimizin uzun vadeli geleceğine temel teşkil edecek çağrılarda bulunmuştur. 'Farklılıklarımız zenginliktir' diyerek, milleti en geniş biçimde kucaklayan bakış açısını ortaya koyarak; 99 yılın en büyük birlik çağrısını yapmıştır. Cumhuriyetin 100. yılına yakışan da budur: Tek Millet olmak, tek devlet ve tek bayrak çatısı altında Türkiye'yi şahlandırmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız; şu sözleriyle de temel hedefi ve katılımcılarını işaret etmiştir; 'Türkiye'de siyaseti, üslubuyla, işleyişiyle, sonuçlarıyla değiştirecek yeni dönemin de miladı haline getirmek istiyoruz. Türkiye Yüzyılı'na her katkı bizim için çok kıymetlidir. Gelin, 29 Ekim 2023'e kadar Türkiye Yüzyılı'nı konuşalım, tekliflerimizi ortaya koyalım.' Bu da demektir ki; 'Türkiye Yüzyılı' istiklal ve istikbalin yüzyıldır, bunu unutmayalım."

Başkan Sürekli, bu duygu ve düşüncelerle, tüm şehit ve gazilerin aziz hatırası önünde saygıyla eğildiğini ifade ederek; "Başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bu toprakların vatan olması için canını hiçe sayan şehit ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum. Tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun…"