Aliağa’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu!

ALİAĞA Belediyesi Sanatevi (ASEV) Türk Halk Müziği (THM) ve Türk Sanat Müziği (TSM) korosunun cumhuriyetin 99. yılına özel olarak hazırladığı 'Merhaba Cumhuriyet' konseri dinleyenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, repertuarı musiki ve türkülerden oluşan konserde koro tarafından seslendirilen tüm eserlere sanatseverlerle birlikte eşlik etti.

DANS GÖSTERİLERİ YAPILDI

SANATSEVERLER kimi parçalara ellerindeki Türk Bayraklarıyla eşlik ederken zeybek gösterisi için Atatürk'ü canlandıran Semih Özbilgi'nin vatandaşları selamlayarak sahneye gelişi ise büyük heyecan yaşattı.

KONSERE 'Gençlik Marşı' ile başlayan 100 kişilik dev koro, 'Çanakkale türküsü', 'Manastır türküsü', 'Vardar Ovası', 'İzmir'in Kavakları', 'Fikrimin İnce Gülü' gibi sevilen parçaları seslendirdi. Eserler sanatseverler tarafından sık sık alkış alırken sahnelenen halk oyunları ve dans gösterileri de geceye renk kattı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Cumhuriyeti bizlere armağan eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle yad ediyorum. Bayramımız kutlu olsun" dedi.