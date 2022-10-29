İzmir’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

İzmir'de Cumhuriyet Bayramı törenleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Tören, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, tören aracıyla halkı ve törene katılanların bayramını kutlamasıyla başladı.

Törene; İzmir milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden törende Türk bayrağı göndere çekildi. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.





VALİ KÖŞGER: "CUMHURİYET DAİMA PAYİDAR KALACAKTIR"

29 Ekim'in anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Vali Köşger, "Cumhuriyetimizinim kuruluşunun 99. yıl dönümünde sizlerle olmaktan çok mutluyum. Bugün burada olan olmayan tüm hemşehrilerimin Cumhuriyet bayramını kutluyorum. Cumhuriyet öncesinde nasıl bir mücadele verdiysek, tüm dünyanın sesimizi kesmeye çalıştığı dönemde nasıl ki 'Ya iktidar ya ölüm' demişsek yine aynı şekilde bağımsızlık mücadelemiz devam edecek ve kimse sesimizi kesemeyecektir.

7'den 70' e burada bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu Cennet vatanı bizlere emanet eden Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehirlerimize minnetlerimizi sunuyor ve rahmetle anıyorum mekanları cennet olsun. Vatanı, ezanı, bayrağı uğruna gözü kırkmadan canını vermeye hazır bir milletin evladıyız. Anadolu'nun her karış toprağında 7 düvelin gözü dönmüş vatanımızı ele geçirmeye çalışanlara rağmen vatan hiç kimsenin boyunduruğu altına girmeyeceğiz diyenlerdir. Cumhuriyet daima payidar kalacaktır" dedi.





Vali Köşger'in konuşmasının ardından öğrenciler tarafından '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' temalı şiirler okundu ve zeybek oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Cumhuriyet Bayramı töreni, geçit töreni ile sona erdi.