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İzmir'de freni patlayan kamyon dehşet saçtı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde yokuş aşağı inen eşya yüklü kamyon seyir halindeki otomobile çarptı. Kamyonun freninin patladığı iddia edilirken feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA

29.10.2022, 17:19

İzmir’de freni patlayan kamyon dehşet saçtı

Kaza, saat 12.30 sıralarında ilçeye bağlı Ilıca Mahallesi'nde bulunan Zeytin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal İnönü Caddesi'nden yokuş aşağı inen eşya yüklü 35 U 8231 plakalı kamyonun freni boşaldı. Süratle yokuş aşağı inen kamyon, Zeytin Sokak'ta seyir halinde olan Salih K. idaresindeki 35 EA 6995 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen otomobil, beton bariyerleri aşarak yolun yaklaşık 3 metre aşağısında bulunan site bahçesinde park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Kamyon ise site bahçesine düşmeden durabildi. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Araç içerisinde sıkışan sürücü Salih K., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan kaza anında kamyonda bulunduğu öğrenilen 6 kişi de yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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